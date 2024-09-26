獨／方文琳練舞台劇「急動手術」　大久保麻梨子曝她私下罹癌暖舉

記者黃庠棻／台北報導

女星方文琳25日深夜證實被診斷出罹患食道癌零期，消息震撼演藝圈和粉絲，低調的她選擇在術後兩個月才發文道出發現、治療的過程。事實上，方文琳在這幾個月仍舊有舞台劇的排練及演出，甚至在9月中旬露面參與記者會，期間都沒有被發現身體出現異狀。

▲方文琳透露自己罹患食道癌。（圖／翻攝自Facebook／方文琳）

與方文琳在舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》有不少對手戲的大久保麻梨子，被問到在排練期間是否發現異樣，低調回應《ETtoday星光雲》，坦言自己早就知情，原來在某次吃午餐時，前輩自己透露了罹癌的消息，雖然聽到的當下很吃驚，但是方文琳的態度卻是很樂觀、正面的。

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▲方文琳在9月中旬出席《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／記者林敬旻攝）

對此，大久保麻梨子進一步透露，得知方文琳罹癌當下很震驚，說道「反而是文琳姐反過來很熱切地關心我們的身體健康，要我們不要喝太熱的熱湯，還呼籲我們要去健康檢查，在她的身邊可以感受到文琳姐的溫柔與堅強。」

▲大久保麻梨子與方文琳在《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》合作。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

被問到排練舞台劇是否發現方文琳有異狀時，大久保麻梨子回憶道「整個過程中，文琳姐就和往常一樣，很敬業地一起排練，大家目標一致，努力一起為演出準備，文琳姐一直都是很溫暖很關心我們的前輩，希望文琳姐平安健康！」接下來《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》也還有台中與高雄場的演出。

▲方文琳在9月中旬出席《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》總彩排。（圖／記者林敬旻攝）