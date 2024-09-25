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金曲歌王施文彬反差變電競實況主　揭《黑神話：悟空》大賣台灣為何不能

記者陳妏雅、李芸樺／台北報導

中國3A遊戲《黑神話：悟空》大賣，其視覺效果、故事編劇和音樂創作，都可謂是該國遊戲產業發展的新里程碑，讓當初不看好他們的酸民全閉嘴了！然而南韓能、中國能，那號稱科技島的台灣為何不能？台灣電競協會理事長施文彬，來分析我國遊戲產業的殘酷瓶頸，是，他就是你孰悉的金曲歌王、《傷心酒店》施文彬！

▲▼ 金曲歌王、台灣電競協會理事長施文彬。（圖／《豈有此呂》）

▲金曲歌王、台灣電競協會理事長施文彬。（圖／《豈有此呂》）

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深情款款的施文彬反差變成情緒高張的電競實況主！？其實施文彬和電玩／電競的關聯已久，從小就愛打電動，還在2007年拿到金曲獎最佳台語男歌手獎後，就跑去遊戲公司上班；施文彬認為不是網路、電玩把孩子帶壞，小孩不理你，不是遊戲的問題，而是做父母的疏於陪伴溝通「尿不準怪馬桶歪」。

▲▼ 金曲歌王、台灣電競協會理事長施文彬。（圖／《豈有此呂》）

談到近期中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》，施文彬說，他4年前就看過遊戲方釋出的影片，下面留言酸民超多，現在都消失了！但中國可以，台灣呢？施文彬認為，只要有預算要做類似遊戲都不是難事，不過「指望數位部，不如直接找中央印製廠！」

▲▼ 金曲歌王、台灣電競協會理事長施文彬。（圖／《豈有此呂》）

▲ 施文彬玩遊戲多年也是實況主，分享他對《黑神話：悟空》的觀察。（圖／《豈有此呂》）

然而遊戲要像《黑神話：悟空》如此受歡迎、內容如此有深度，要有好的編劇、程式、美術、動畫、製作人等，還有龐大的行銷預算。施文彬拿王建民陳偉殷為例直言，台灣預算有限，留不住人才，別的國家不僅能給雙倍薪水，還能有更大的舞台發展。

更多施文彬了解的電玩產業，和他成立電競協會做什麼？以及他解析《黑神話：悟空》成功的原因，請鎖定9月25日的《豈有此呂》。

▲▼ 金曲歌王、台灣電競協會理事長施文彬。（圖／《豈有此呂》）

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呂捷, 豈有此呂, 施文彬, 《黑神話：悟空》, 電競

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