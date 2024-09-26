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小孟老師／9月26日星座運勢　我知道花錢好快樂，但水瓶小心現金流！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：培養創業精神
感情：聽聽伴侶意見
財運：管理現金支出
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：牡羊

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雙子座

工作：做出明智決策
感情：感激生命有他
財運：提升生產效益
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子

天秤座

工作：促進雙方協作
感情：掌握對方心思
財運：拓展業務範圍
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：激勵團隊成員
感情：人際圈好人緣
財運：善用市場行銷
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

金牛座

工作：開發產品服務
感情：伴侶順從著你
財運：善用網路分析
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女

處女座

工作：建立良好團隊
感情：吃頓燭光晚餐
財運：建立強大人脈
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：發展職業規劃
感情：感情甜度上揚
財運：增加營銷手段
幸運色：绿色
貴人：天秤
小人：雙魚

天蠍座

工作：有效管理預算
感情：吸引他人眼光
財運：改善業務關係
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：射手

雙魚座

工作：探索最新商機
感情：愛情把握分寸
財運：發展商業模式
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：擴大市場份額
感情：主動才有機會
財運：了解競爭趨勢
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：雙子

獅子座

工作：實現個人目標
感情：求愛得到回應
財運：建立企業形象
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍

射手座

工作：學習領導技巧
感情：桃花旺更開朗
財運：善用網絡資源
幸運色：黃色
貴人：雙魚
小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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