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男星林家謙開唱太誠實「這首歌是寫給別人的」　徐佳瑩當場傻眼了

記者吳睿慈／台北報導

徐佳瑩（LaLa）相隔7年再度登上紅磡香港體育館，邀來作曲人林家謙，無預警送上新歌〈遺失的靈魂〉雙人首唱，令全場觀眾欣喜若狂，尖叫聲直衝天際。兩人難得合作，林家謙卻太過老實，導致她當場笑到坐下，全場氣氛歡愉，笑點不斷。

▲▼男星講話太誠實：沒有想著妳⋯　徐佳瑩當場笑倒。（圖／亞神音樂提供）

▲徐佳瑩相隔7年香港開唱。（圖／亞神音樂提供）

徐佳瑩隔了多年前往香港開唱，她開心地對觀眾打招呼：「香港的朋友，我超級想念你們，7年後又來香港開演唱會，我自己很期待，而現在則是很感動。」感謝歌迷一直陪伴在她身邊，她感動地說：「今天在這裡，不管是老朋友還是新朋友，我都覺得很幸福，我們好不容易在同一個空間相遇，有很多好聽的音樂，我會很投入的唱，希望你們可以把自己毫無保留的交出來，謝謝你們！」

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▲▼男星講話太誠實：沒有想著妳⋯　徐佳瑩當場笑倒。（圖／亞神音樂提供）

▲▼徐佳瑩、林家謙〈遺失的靈魂〉新歌首唱。（圖／亞神音樂提供）

▲▼男星講話太誠實：沒有想著妳⋯　徐佳瑩當場笑倒。（圖／亞神音樂提供）

演唱會來到香港站，徐佳瑩特地翻唱林宥嘉的〈浪費〉，更邀請來香港知名創作歌手林家謙擔任嘉賓，兩人全球首唱熱騰騰新歌〈遺失的靈魂〉，她興奮分享，「9月初我收到了一首demo，第一次聽就覺得那首demo上面寫著我的名字，這必須是我的歌！我非常有感覺，然後就很俐落地以一個盤古開天以來最快的速度寫完了歌詞，因為我真的太愛那個旋律了。」

但爆笑的是，當徐佳瑩好奇追問林家謙，在寫這首曲的時候有沒有想著她？沒想到，林家謙頓時語塞回答：「妳要聽實話還是客套話？」對方接著老實透露「這首歌其實是我之前就寫好的，是寫給另一位歌手。」她慌張直呼：「所以不是我…。」引起全場哄堂大笑。

▲▼男星講話太誠實：沒有想著妳⋯　徐佳瑩當場笑倒。（圖／亞神音樂提供）

▲林家謙太過誠實，徐佳瑩笑倒。（圖／亞神音樂提供）

林家謙見狀似乎也有點慌：「葛大為老師沒有跟妳說嗎？我真的要現場戳破嗎？不好意思。」台下歌迷因此笑得更大聲。他才隨即說明，這首歌的音域非常寬，是因為音調是男生的，「但是妳完全能夠駕馭，好厲害！」徐佳瑩聞言裝怒：「這首歌的音真的好寬，寬得好難唱喔！」接著話鋒一轉：「那你下次可以寫好唱一點的歌給我嗎？」林家謙連聲答應，趁機邀歌成功的徐佳瑩立刻開心比「YA」。
 
作為嘉賓，林家謙也很有心的為徐佳瑩送上自己剛發行的「喃嘸T恤」，此時心情已經比較放鬆的他向LaLa解釋：「我們的名字很有緣，妳叫LaLa，我在香港有個外號叫LaMo，就是喃嘸，所以下次你可以叫我LaMo，這樣會很親切。但是其他人在路上碰到我的話，叫我家謙就可以了。」充滿笑點的心意，也讓全場爆笑聲不斷。

接下來將是徐佳瑩回到高雄巨蛋的10月5日「變得有些奢侈的事」高雄站，對每一場演唱會都抱著新鮮、期待心情的她，她也將為高雄準備獨一無二的彩蛋歌曲，期待與台灣粉絲共創最難忘的演出。

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