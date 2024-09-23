上任101董座收死亡威脅！賈永婕首露面發聲　工作近況曝光：沒法深層睡眠

記者孟育民／台北報導

女星賈永婕接下台北101董事長職位，已於3日正式上任，不料日前卻收到死亡威脅，甚至被詐騙集團盜用身分在臉書成立「賈董投資社團」，她今（23日）出席衛教記者會，再度發聲：「在網路上很多民眾覺得發言很自由，但切勿以身試法，會構成犯罪行為。」

▲賈永婕出席衛教記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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賈永婕剛上任101座，目前已經進入第四週，她說現在一切都習慣了，「整個脈絡都蠻在掌控中，每天睡眠都有6小時，現在工作已經不是坐在桌子前面就叫工作，你可能思路還要轉，隨時都要運轉，你現在手機隨時可以問問題，想到就可以處理。」被問到有遇到困難嗎？她則說：「你問我，我覺得每天都是挑戰，可是畢竟在原生的經驗也有一些了，所以你教會去抓出既有的經驗會知道該怎麼處理。」

▲賈永婕談及工作近況。（圖／記者周宸亘攝）

她笑說沒有感受到太大壓力，也沒有因此失眠，但也坦言睡眠沒辦法像以前那麼深層，「很固定的時間就會起來，大概早上七點就會起來，以前當然很爽，都睡到九點、十點。」即便面對挑戰，賈永婕也享受當下，「我人生最痛苦的就是無聊、沒事幹，你說睡到自然醒很爽，但自然醒了然後呢？我這個人的個性就是喜歡有事情做，有正事處理。」