《角頭》男星隔2年回歸八點檔　造型突破演「蝦趴大哥」緊張失眠

記者黃庠棻／台北報導

藝人龍天翔加入演出民視八點檔《愛的榮耀》，預告一播出就引起觀眾好奇「這次角頭大哥要重現江湖嗎？」龍天翔表示距離上一次演出八點檔《黃金歲月》，已經是2年前，所以對on檔的快節奏的作業方式還是會緊張。

▲龍天翔回歸八點檔，演出《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

龍天翔表示這一次演出的角色是「YAMA桑」，也是一個角頭大哥，坦言「知道第一天是一大早的外景，既使早睡了還是失眠，隔天起床還發現自己喉龍完全發不出聲音」，第一次遇到失聲的狀況，就趕快吞喉糖加上發聲練習，還好等排完戲之後，聲音就恢復了。

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▲龍天翔回歸八點檔，演出《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

不僅如此，龍天翔坦言自己詮釋過很多種大哥，這是第一次要他穿起亮色衣服，定裝當天一穿起大紅色西裝，還勾起了他的年輕魂，忙把自己的雷朋眼鏡、麂皮靴子拿出來搭，還透露「這是對付高捷的祕密武器！」他表示演出八點檔之前，電影《角頭-大橋頭》一直在掃街宣傳，所以每個大哥出門都不能輸，加上高捷都穿得很年輕、很帥，但龍天翔笑說只要他把雷朋眼鏡一戴上就贏了，因此高捷都會開玩笑的要他不准帶墨鏡。

▲龍天翔回歸八點檔，演出《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

除了電影宣傳和八點檔的拍攝，龍天翔之前演出的電視劇《商魂》，也入圍今年金鐘獎的多項大獎，他透露自己的戲份雖然不多，但也為角色花了很多時間研究，記得一個大場面的戲就拍了2天，甚至為了語言的考究，進了好幾次錄音室，直呼「製作單位真的很認真，導演很年輕，看得出很認真地在打磨一個作品，更是期待這些有心的年輕朋友能收獲大獎，也很榮幸自己能參與其中。」

▲龍天翔回歸八點檔，演出《愛的榮耀》。（圖／民視提供）