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《GTO》希良梨16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

記者蔡宜芳／綜合報導

日本43歲女星希良梨在1998年因《麻辣教師GTO》走紅，接著以歌手身份出道，同樣大受歡迎。然而，她在事業達高峰之際，因罹癌退出演藝圈，事隔20年，她21日宣佈再度罹癌，引來各界關心。

▲▼《GTO》希良梨16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟。（圖／翻攝自Instagram／kigod23）

▲希良梨26年前因《GTO》走紅。（圖／翻攝自Instagram／kigod23）

希良梨在社群透露，從墨西哥回到日本後，她偶然間去婦科做了癌症檢查，結果發現有異常，於是又到大型醫院接受詳細檢查，「結果證實，我罹患了癌症。」而她過去曾罹患子宮頸癌，坦言：「這次的結果比20年前還要糟糕。」

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希良梨表示，自己目前還是癌症初期，預計下周要接受手術，「進行手術是為了更深入了解癌症的具體情況，因為不做手術，我們無法知道癌症的詳情。」表示手術結束後，才能確定後續的治療方案。

▲▼《GTO》希良梨16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟。（圖／翻攝自Instagram／kigod23）

▲希良梨透露自己二度罹癌。（圖／翻攝自Instagram／kigod23）

希良梨也坦承，自己一直以來都在獨自承受痛苦，也曾經情緒崩潰，但她希望能透過公開分享，去幫助、激勵他人，「我一定會一步一步克服眼前的困難，我很堅強，逆境對我來說易如反掌。」表示自己還很有活力。

希良梨於1997年以演員身份出道，隔年因參演反町隆史版《麻辣教師GTO》而走紅。然而，她在人氣高峰期時，被診斷出患有子宮頸癌，因此暫停了演藝活動，之後，她將活動重心轉移到台灣，並於2008年成為台灣媳婦，去年到墨西哥定居。

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