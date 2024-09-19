ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

你們昨天中秋節都在做什麼！？ 今天有空可以去網站逛逛喔 https://pse.is/6e8ak3

小甜甜 張可昀發佈於 2024年9月18日 星期三

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）日前被指控不只和詐騙車手交往，還幫忙包庇且丟掉作案用的手機。對此，她18日晚間在臉書開直播表示，「問心無愧最重要」，她不會理會那些是非，「因為我們的存在本來就是要為了喜歡我們的人，我們沒辦法讓每個人都喜歡，也沒辦法去迎合每個人，做好自己就好。」

▲▼小甜甜張可昀。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲小甜甜回應最近的是非風波。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對被誤解、被討厭，小甜甜正面表示這些都是當藝人的一部份，「可是現在的我也是卸下了這個光環」，她就是只是一個平凡人，「時間就是最好的良藥，因為很多時候時間會還你清白，但可能不會那麼快，但要相信有一天會的，問心無愧就好。」

▲▼小甜甜張可昀。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲小甜甜自認問心無愧。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

小甜甜坦言「決定不再（於）演藝圈工作」，主要原因是外面的是非太多，她不希望進而影響到生活，「台灣的演藝工作基本上我就是完全沒有了」，不喜歡一直上節目爆料私事，「整個大環境好像沒有那麼健康了…跟最美好的時期比，好像也回不去了。」

▲▼小甜甜張可昀。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）▲▼小甜甜張可昀。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲小甜甜表示不會繼續在演藝圈工作了。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

至於不當藝人後的工作規劃，她表示願意當正常上班族，「只要拿得起放得下，沒有什麼不能做的。」此外，她也澄清並沒有要移民，因為沒有錢，「我可能只會移植。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【怎麼打開了！？】汪玩籠子意外把門舔開　慌張得不停來回踏步XD

推薦閱讀

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

TRASH團長頤原羞認月底結婚！　老婆是「正妹八點檔女星」

TRASH團長頤原羞認月底結婚！　老婆是「正妹八點檔女星」

曹雅雯出櫃又被拍「約會195國手」 卻突宣佈噩耗：過意不去

曹雅雯出櫃又被拍「約會195國手」 卻突宣佈噩耗：過意不去

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難

「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」

獨／「御用配音員」石班瑜離世！周星馳發聲了　特助曝星爺心情

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小甜甜, 張可昀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉亞仁遭控同性性侵「最終結果出爐」！　月初已因毒品案被關
  2. 張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹
  3. 依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住
  4. 嘻小瓜親曝「通告藝人真實收入」：有吃飽就不錯了！
  5. 小孟老師／9月19日星座運勢　為天蠍點首〈追追追〉！
  6. 周星馳御用配音石班瑜離世　49字道別「去另一個世界開錄音棚」
  7. 金曲樂團首推男女對唱情歌　合唱對象「是伍思凱女兒」！
  8. 鼓鼓曬大潤發打工證　「對不起當時的經理」認錯：算錢更難
  9. 「欸你這週要幹嘛」妹妹冰島被求婚！　Ariel激動反應曝光「感性喊話老吳」
  10. 柯震東宣布增肥「減少跟大家拍照」！　發聲吐無奈：我也不想

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366