小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

你們昨天中秋節都在做什麼！？ 今天有空可以去網站逛逛喔 https://pse.is/6e8ak3 由小甜甜 張可昀發佈於 2024年9月18日 星期三

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）日前被指控不只和詐騙車手交往，還幫忙包庇且丟掉作案用的手機。對此，她18日晚間在臉書開直播表示，「問心無愧最重要」，她不會理會那些是非，「因為我們的存在本來就是要為了喜歡我們的人，我們沒辦法讓每個人都喜歡，也沒辦法去迎合每個人，做好自己就好。」

▲小甜甜回應最近的是非風波。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



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面對被誤解、被討厭，小甜甜正面表示這些都是當藝人的一部份，「可是現在的我也是卸下了這個光環」，她就是只是一個平凡人，「時間就是最好的良藥，因為很多時候時間會還你清白，但可能不會那麼快，但要相信有一天會的，問心無愧就好。」

▲小甜甜自認問心無愧。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



小甜甜坦言「決定不再（於）演藝圈工作」，主要原因是外面的是非太多，她不希望進而影響到生活，「台灣的演藝工作基本上我就是完全沒有了」，不喜歡一直上節目爆料私事，「整個大環境好像沒有那麼健康了…跟最美好的時期比，好像也回不去了。」

▲小甜甜表示不會繼續在演藝圈工作了。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



至於不當藝人後的工作規劃，她表示願意當正常上班族，「只要拿得起放得下，沒有什麼不能做的。」此外，她也澄清並沒有要移民，因為沒有錢，「我可能只會移植。」