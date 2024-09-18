重陽節到台中啦！　白冰冰、百萬網紅文平嫂聯手狂歡

記者葉文正／台北報導

今年重陽節，「2024文平嫂真心相伴」感恩演唱會即將隆重登場！演藝天后白冰冰與台中市政府市政顧問、百萬網紅文平嫂將在10月11日、12日兩天聯手，為長輩們帶來一場充滿笑聲與溫暖的精彩演出。

▲白冰冰重陽節在台中。（圖／記者林敬旻攝）

演唱會由台中多媒體文平大哥主辦，白冰冰大力支持，明星陣容堪稱豪華，必定讓長輩們嗨翻現場！並邀請一連串的超強卡司，包括綜藝大姐大—白冰冰與本土一哥—蔡佳麟、蔡義德、賴慧如、陳思瑋、蔡亞露，以及台一線東諺、阿文等歌手，屆時文平嫂也將親臨現場，並邀請神秘嘉賓現身，將驚喜帶到最高點！

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▲明亮(左起)、蔡義德與台中廣播文平大哥。（圖／陳孝志提供）

這場盛會不僅娛樂性十足，更富有深刻的社會意義。主辦單位台中多媒體股份有限公司聯合多家企業，慷慨捐贈1000張公益門票給各社區長輩，為重陽節增添濃濃的敬老情懷。台中市副市長鄭照新與社會局官員也現身贈票記者會，場面溫馨感人。

此次受贈單位包括多個福利關懷協會與長青學苑等機構，希望藉由這場演唱會，呼籲社會大眾重視樂齡人口，讓孝道精神在重陽節得到發揚。白冰冰領銜的這場「2024真心相伴演唱會」將充滿愛與溫度，讓笑聲與祝福在重陽節的夜空中綻放！

演唱會活動詳情

- *日期*：2024年10月11日 (19:30-21:30) & 12日 (14:30-16:30)

- *地點*：台中市中興大學惠蓀堂