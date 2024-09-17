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專訪／鄭宜農《妳歌》挑大樑！　在家練唱被鄰居聽到…結局超意外

記者黃庠棻／專訪

金曲歌后鄭宜農喜事不斷，除了自立門戶「邊走邊聽」，今年也已舉辦三場完售的專場演出，更宣布加碼新身份成為節目製作人，製作十集「邊走邊唱的女子」節目。近期，鄭宜農更將挑起大樑主演舞台劇《妳歌》，邀請15位來賓跨界合作，引起熱議。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／damoukoko.official）

▲鄭宜農獨挑大樑演出舞台劇《妳歌》。（圖／翻攝自Instagram／damoukoko.official）

《妳歌》故事靈感源自鄭宜農的家族記憶，由藝術總監暨原創故事簡莉穎、編劇陳以恩，以及劇場新銳製作團隊山喊商行導演孟昀茹（翠斯特）聯手創作。

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▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／damoukoko.official）

▲鄭宜農獨挑大樑演出舞台劇《妳歌》。（圖／翻攝自Instagram／damoukoko.official）

鄭宜農近日如火如荼地準備舞台劇《妳歌》，抽空接受了《ETtoday星光雲》專訪，被問到與這部作品的合作契機，坦言2年前跟好友簡莉穎聊天時，談及了兩個奶奶的故事，讓對方產生了創作的靈感，沒想到對方開始搜集資料，決定將作品公開時，也二話不說找了她擔任女主角。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農近期忙於舞台劇《妳歌》。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

談到其中一個阿嬤，鄭宜農坦言在很小的時候就得知對方逃到台中公園「賣藝」，但是當時年紀還小，並不曉得確切的運作方式，現在回想起來依稀記得有點像是「紅包場」的概念，後來簡莉穎到了台中公園田調後，確認該地真的有一個社團，提供民眾演出。

▲▼鄭宜農專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宜農接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

故事背景設定在台中公園，鄭宜農當然也有南下一起做田調，談到小時候曾到公園等待阿嬤，她表示「當時覺得那個地方很大，樹很大顆，有各式各樣的人們」，沒想到先前再次造訪卻發現「自己長大了，公園也顯得沒有那麼大了」。

這一次在《妳歌》飾演「以南」，是鄭宜農首次在舞台劇中挑大樑，還要在一個月內演出15個場次，讓她直呼「壓力超大，太瘋狂了」，除了要消化技術層面的問題，她認為最困難的一點是角色跟她本身有著極大的不同，她表示自己平常給人穩重形象，但「以南」卻相當真性情，會毫不避諱地表達自己的情緒。

▲▼鄭宜農專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宜農接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，鄭宜農進一步解釋，角色「以南」在劇中要釋放困惑、幼稚、的一面，讓她必須把自己的情緒線條變大，就連聲音也要放大，通常遇到這種情況她都要在家好好消化一番，但因為這次是舞台劇的演出，必須在短時間內轉變成另一個人，是她最大的挑戰之一。

▲▼鄭宜農專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宜農接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

私底下的鄭宜農跟角色「以南」反差極大，她坦言「不允許自己耍廢」，雖然偶爾會有幼稚、想耍賴的一面，但大部分的時間都在想著工作，她透露自己「平常不是很直接的人，表達能力也不好，情緒上需要長時間整理」；而角色「以南」個性灑脫，不害怕顯現自己的脆弱，面對自己的內心相當誠實，讓鄭宜農直呼「覺得角色很徬徨，但很勇敢」。

▲▼鄭宜農專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宜農接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

《妳歌》舞台劇中，有大量台語歌元素，鄭宜農必須詮釋〈苦海女神龍〉、〈孤女的願望〉與〈可愛的花蕊〉等台語金曲，她坦言「以前的台語歌真的很難」，為此做了許多功課，聽了曹雅雯、許富凱的唱腔，再消化成自己的風格，多次強調自己為了台語歌中的「過度音」下了相當大的苦功。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農為了練習，常在家裡嘶吼。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

而鄭宜農因為台語歌的「過度音」拼命練習，透露自己會在家裡嘶吼，幾乎每天都在家練唱，鄰居經過走廊時可能都可以聽到她的歌聲，某一次意外在電梯跟鄰居家庭遇到，不曉得一家人中的爸爸是否也精通樂器，還會跟她暢聊唱歌的細節，讓她相當驚喜。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農為了練習，常在家裡嘶吼。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

舞台劇《妳歌》的看點除了鄭宜農之外，無非是15位踢館歌手，且每個藝人都只有一場，錯過就沒有第二次機會。卡司一字排開相當華麗，包含唐綺陽、苗可麗、曹雅雯、宇宙人小玉、小賴、草爺、洪佩瑜等，她坦言最期待跟唐綺陽一起合作。

▲▼鄭宜農專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宜農採訪大方談及踢館嘉賓。（圖／記者湯興漢攝）

談起最怕的嘉賓，鄭宜農則一秒回答苗可麗，原來是她的笑點極低，很怕對方一句話就會戳中她的笑點，一個不小心就會在舞台上笑場。不過面對「同業」曹雅雯、宇宙人小玉、洪佩瑜等人，則不會特別緊張，反而有種「誰怕誰，來PK」的感覺，更讓人期待。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農近期忙於錄製新專輯以及舞台劇。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

除了忙於舞台劇《妳歌》之外，鄭宜農先前參加音樂祭演出時，也透露新專輯正在錄音階段，蠟燭兩頭燒的她被問到如何排解壓力，她先是露出害羞微笑，透露會靠著看《葬送的芙莉蓮》、《我推的孩子》等動漫抒壓，且後者劇情剛好在講述舞台劇，又更貼近她的生活。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農經常搭乘捷運通勤。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

被笑說偏宅的鄭宜農也透露，自己很享受坐捷運的時光，剛好舞台劇排練搭乘淡水線，可以看到淡水河的風光，也是另一種紓解壓力的方式。而在搭乘捷運時也遇到不少歌迷認出她，所幸她的粉絲都很了解她的個性，從不上前搭話也沒有打擾她的通勤生活，讓她忍不住直呼「真的很感謝」。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農曾曬出阿嬤的照片。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

由於《妳歌》故事來自於鄭宜農兩個阿嬤，她坦言其實這個作品最想跟兩位長輩分享，曾在台中公園演唱的外婆很早就過世，奶奶則是已經高齡90幾歲，不太方便出門看她的表演，讓她相當遺憾，在採訪中對上在天上的外婆喊話「相信她在天上會看到的」。

▲鄭宜農。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

▲鄭宜農最想把《妳歌》跟阿嬤還有天上的外婆分享。（圖／翻攝自Instagram／enno_cheng）

最後，鄭宜農用一句話形容舞台劇《妳歌》，她思考了片刻後說道「《妳歌》是一部超越大家想像、絕對需要帶衛生紙來看，讓大家會在一個半小時內心情三溫暖的好戲」，強調內容會讓觀眾又哭又笑，更推薦給歌迷的母親來觀看。

▲鄭宜農。（圖／鄭宜農提供）

▲鄭宜農強調《妳歌》會讓人看得又哭又笑。（圖／鄭宜農提供）

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