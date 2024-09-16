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伍佰「另類同框」林志玲！　天王重回大銀幕犯癮：我的戲份太短啦

記者蕭采薇／綜合報導

電影《愛情城事》14日舉辦特別見面場，貫穿全片的靈魂人物伍佰與監製曾寶儀出席，近距離和數百位粉絲互動。其中，和林志玲繼代言後再度另類同框的伍佰，直呼拍這部電影很有趣好玩，興高采烈談到自己的演出但只可惜：「我的戲份太短啦！」

▲伍佰出席《愛情城事》特別場映後，吸引大批粉絲搶簽名。（圖／華映娛樂提供）

▲《愛情城事》伍佰出席特別場映後。（圖／華映娛樂提供）

集結多位台港星馬影帝后的電影《愛情城事》，其中貫穿全片的靈魂人物—搖滾天王伍佰，近來忙著排練九月底要演出的自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》之餘，日前特地抽空與監製曾寶儀、製片人馬君慈出席在戲院的特別見面場，近距離與數百位粉絲互動並回覆觀眾提問。

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許久沒有在大銀幕上露面的伍佰透露，他和曾寶儀早在出專輯《浪人情歌》前就已相識，因此當曾寶儀開口邀約，並看了腳本之後，他二話不說便答應演出《愛情城事》。其中最驚喜的暗藏彩蛋之一，就是「女神代表」林志玲在片中頻頻以人形立牌之姿出現，飾演送報員的伍佰也有一段騎檔車載女神避風雨的橋段，兩人在外送代言後又再度另類同框合作。

▲伍佰出席《愛情城事》特別場映後，吸引大批粉絲搶簽名。（圖／華映娛樂提供）

▲伍佰伍佰和林志玲有另類同框演出。（圖／華映娛樂提供）

當被問到載著女神立牌的心情如何？伍佰笑稱：「拍這場戲時我騎著車在熱鬧的路上繞了好幾圈，路人都在看我，做這麼愚蠢的事情還登上大銀幕、被這麼多人看到，這就是拍電影有趣的地方，真是好玩！」

伍佰表示，他最喜歡自己在《愛情城事》演出的片段，是當他進到即將拆除的大樓裡，和大樓的奇幻互動有如動作片般敏捷俐落，成果也讓犯戲癮的伍佰忍不住直呼：「我的戲份太短啦！」讓粉絲們都相當期待伍佰未來有更多專屬於大銀幕的作品亮相。

▲伍佰出席《愛情城事》特別場映後，吸引大批粉絲搶簽名。（圖／華映娛樂提供）

▲伍佰出席《愛情城事》特別場映後，吸引大批粉絲搶簽名。（圖／華映娛樂提供）

伍佰在映後時透露，當拍攝接近尾聲時，曾寶儀問他能不能使用2023新專輯的歌曲〈不要放棄〉當作電影主題曲，伍佰也很阿莎力地一口答應：「這是一首很好的歌！」當被問到最喜歡《愛情城事》中哪一段故事？伍佰俏皮表示：「我最喜歡婁峻碩跟吳卓源那一段，因為他們說要去看我的演唱會！」《愛情城事》全台熱映中。

 

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愛情城事, 伍佰, 林志玲

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