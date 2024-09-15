許路兒罕放閃女密友！　甜蜜搭肩6連拍…網嗨炸：被感染幸福了

記者陳芊秀／綜合報導

女星許維恩的大姊許路兒49歲仍保持凍齡顏值，曾紅到被英國媒體報導。而她的感情生活低調，昨日（14）曬出與女密友的合照，2年前曾在520曬照放閃，如今再PO同框照，網友高喊「救命！難得的合體」。

▲許路兒罕放閃女密友。（圖／翻攝自IG／許路兒）

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照片中，許路兒與身穿黑衣的女密友坐在咖啡廳內，兩人做在同一邊，面前是白色的圓桌，桌上放有咖啡和餐點。她身穿一件米色外套，手持相機，微笑著看著她的朋友，準備按快門，女密友喝著杯中的飲料，對著鏡頭露出微笑，看起來正在沉浸在彼此的陪伴和對話。她將雙手搭在密友肩膀上，貼身拍同框照，兩人拍照大方面對鏡頭，展現好默契。



▲許路兒與女密友公開一連串合照。（圖／翻攝自IG／許路兒）

粉絲形容「稀珍畫面！滿滿粉紅泡泡！太喜歡了」、「路兒的她白白嫩嫩的，像個小孩姐」、「救命！難得的合體」、「幸福」、「千呼萬喚的小樂」、「洋溢著幸福的表情」、「好喜歡你們！幸福的粉紅泡泡，我都被感染了」。

許路兒鮮少透過社群平台放閃。她繼2022年520當天曬收工照，與女密友同框入鏡，被形容「公開幸福」，隨後2年來僅在一次大合照兩人合體，這次則是睽違2年來單獨同框。