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「金在中女團」SAY MY NAME最後成員是IZ*ONE本田仁美！　韓網驚呼連讚

記者張筱涵／綜合報導

由金在中打造的女團「SAY MY NAME」將於10月16日出道，9月13日曝光了最後一位成員，隨即掀起一陣熱烈討論，因為就是AKB48和IZ*ONE出身的本田仁美。

▲▼SAY MY NAME。（圖／翻攝自Instagram／SAY MY NAME）

▲SAY MY NAME最後公布的成員是本田仁美。（圖／翻攝自Instagram／SAY MY NAME）

SAY MY NAME從8月30日起就開始陸續公布7名成員，依序為DOHEE、KANI、MEI、JUNHWI、SOHA、SEUNGJOO，最後一位在9月13日曝光，令人驚喜的是竟然是AKB48和IZ*ONE出身的本田仁美（HITOMI）。

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▲▼SAY MY NAME。（圖／翻攝自Instagram／SAY MY NAME）

▲第一排從左至右為MEI、JUNHWI、SEUNGJOO，第二排從左至右則為DOHEE、KANNY、SOHA。（圖／翻攝自Instagram／SAY MY NAME）

本田仁美也在Instagram發文，很感動能再次於韓國出道：「出道邁入第10年，總是在想自己未來要做什麼、想做什麼，每當這種時候看到各位傳來充滿心意的訊息，都深深觸動了我的心底，並帶來了力量，每一個溫暖字句，都在我心裡萌芽出勇氣，讓我不放棄夢想，繼續前行挑戰。

韓網得知消息後都感到又驚又喜，「成員組成很棒欸」、「仁美會是隊長嗎？感覺很適合」、「哇，仁美跟老么成員相差了9歲」、「恭喜仁美！希望在韓國也能作為女團成功並長長久久」、「在中收集了七龍珠呢」、「希望仁美這麼努力的孩子都能成功，成員們都很漂亮可愛」。

事實上，SAY MY NAME是金在中設立的娛樂經紀公司iNKODE旗下第一組女團，7人組中有2位日本人、1位泰國人和4位韓國人，其中有3位都曾參加偶像實境節目，SEUNGJOO曾參加《放學後的心動》、MEI則曾參加《Dream Academy》、仁美則是《PRODUCE 48》。

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SAY MY NAME, 金在中, 本田仁美

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