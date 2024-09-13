陸粉求去大陸營業！　小S坦承「有意願」遭1類人卡關：讓我卻步

記者張筱涵／綜合報導

小S（徐熙娣）出道30年，所主持的《娛樂百分百》和《康熙來了》至今還有許多爆笑片段會被剪出，事業重心擺回台灣後，微博最新貼文也停在2022年7月3日，近日面對陸粉求「快來營業」，她也作出了正面回應。

▲小S。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



小S於12日對於大陸粉絲希望她能夠再到大陸發展一事，坦承自己也有意願：「但一直有酸民讓我卻步。」同時，得知有許多大陸網友在小紅書談論她，且是表達喜愛的支持之情，她也感動回應「謝謝」。

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▲小S回應。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



▲小S感謝支持。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



有趣的是，不管在小紅書、Threads和Instagram，的確都有很多網友翻出過去小S主持《娛樂百分百》和《康熙來了》的片段，瘋傳起來熱烈討論。小S面對過去的片段突然引起討論一事坦承：「我也不知道怎麼會這樣。」

另外，小S今（13日）更新2張獨自享用美酒的自拍照時，喜稱雖然很累但是非常快樂，邊品酒邊回顧錄影內容，緩和過度高昂的情緒：「這種職業婦女的感覺，我很喜歡。」留言區中可見有許多簡體中文留言，可見在大陸的討論度真的高。

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