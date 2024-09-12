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郭富城官宣「跨年前來台開唱」！　連唱三場時間曝光

記者蔡琛儀／台北報導

郭富城日前香港演唱會尾聲宣布下一站台北小巨蛋，今（12日）終於正式宣告將於12月27、28、29日一連三天重返台北小巨蛋。

▲▼郭富城12月27、28、29日台北小巨蛋開唱。（圖／小美工作室提供）

▲郭富城12月27、28、29日台北小巨蛋開唱。（圖／小美工作室提供）

郭富城8月底剛順利完成香港紅磡13場演出，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼 LED 多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲。下一站巡演重磅回歸台北小巨蛋，將把重金打造的魔幻方塊舞台移師台灣，當中巨翼LED舞台多角度立體展現 ，衝擊視覺特效震撼全場，其中一座精心打造的「魔幻 方塊凱旋門」猶如一個點題式的魔幻出口（Exit），搭配多重視覺特效，更令人目眩神迷 且掀起話題熱潮。

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值得一提的是，郭富城在這次的全新巡演上，將驚喜地把自己近年的畫畫愛好搬上舞台，現場憑歌作畫，和歌迷分享。此外，他將一連載歌載舞獻唱多首經典，由 Sunny Wong 精心編舞，從動感的〈無忌〉、歌劇式的〈國王的新歌〉，之後再以卡邦式形態表演〈失憶諒解備忘錄〉，並加了一段踢踏舞表演，展現舞王風範。

▲▼郭富城12月27、28、29日台北小巨蛋開唱。（圖／小美工作室提供）

▲郭富城演唱會在台上作畫。（圖／小美工作室提供）

此外，他更重金禮聘LA跳舞天團Kinjaz排舞，搭配開場歌曲〈Exit〉、〈神經〉、〈一變傾城〉等，精彩魅力的舞姿目不瑕己。 門票於20日開放國泰世華CUBE卡友限區限量搶先購，21日全面開賣，詳洽UDN售票網。

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