《有生之年》高家人發威！吳慷仁一聽「入圍金鐘10獎」：讚讚讚！

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《有生之年》在今年第59屆電視金鐘獎入圍中表現亮眼，包含戲劇節目、導演、編劇、男主角、女主角等10項大獎，為本屆金鐘獎的大熱門作品之一。

▲《有生之年》入圍金鐘10大獎項。（圖／TVBS提供）



以《有生之年》甫入圍「亞洲內容暨國際OTT大獎」最佳男主角的吳慷仁喜訊不斷，入圍金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，聽聞高家人一同入圍金鐘，開心表示：「有生之年，能入圍金鐘太好了～大家都太棒了～讚讚讚～」飾演高嘉揚的鄭元暢則笑說「開心過後，完蛋了！要減肥了！」國民媽媽楊貴媚感性地回應「謝謝評審看到我們的努力跟演出，感恩劇組、導演和合作的演員，我們非常棒，我們被看見了。」

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▲《有生之年》入圍金鐘10大獎項。（圖／TVBS提供）



去年才拿到金馬獎肯定的方志友，這次入圍金鐘獎相當興奮「很開心一起入圍，感謝給我們每個機會的貴人與夥伴，看到好多朋友都入圍了真的真的很興奮，也期待大家一起參加盛會一起帥帥美美，竟然可以一起走紅毯了好奇妙的感覺好像有點浪漫。」

▲《有生之年》入圍金鐘10大獎項。（圖／TVBS提供）

透過《有生之年》出道的謝展榮，入圍「戲劇節目最具潛力新人獎」與劇中奶奶、阿伯、爸爸、媽媽同時入圍，得知入圍消息，表示「來不及接受這麼大的喜悅，因為忙著開學排練。但我很想劇組，非常期待在金鐘獎與大家合體。」

▲《有生之年》入圍金鐘10大獎項。（圖／TVBS提供）