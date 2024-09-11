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蔡康永IG突出現「男子上空肉照」！網驚：不敢相信 釣出本尊回應了

記者潘慧中／綜合報導

蔡康永的社群網站通常都在分享人生智慧的金句，沒想到，10日突然出現3張男子上空的組圖，讓大批粉絲驚訝留言「不敢相信康永哥的版面會有肉照」，對此，他也解答真相了。

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

▲蔡康永的IG突然出現上空男子的照片。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

畫面中，可以看到男子全身上下只穿著一件杏色短褲，露出結實的胸肌和二頭肌，時而坐著、時而躺著，唯有蔡康永的新書《你願意人生就會值得：蔡康永的情商課3》不離身。

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▲▼蔡康永。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

▲蔡康永轉發貼文感謝白俊彥。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

原來該男子是之前參加約會實境秀《男生男生配》的KOL白俊彥，最近受朋友所託，特地脫衣替蔡康永的新書宣傳。蔡康永看到貼文後，親自笑回：「讀者以身做則、作者深受感動（我不認為還會有人去注意書的封面耶⋯）。」

▲▼白俊彥。（圖／翻攝自Instagram／gino_bai）

▲▼白俊彥的發文釣出蔡康永回應。（圖／翻攝自Instagram／gino_bai）

▲▼白俊彥。（圖／翻攝自Instagram／gino_bai ）

事後，蔡康永還轉發到個人的Instagram版面，親自表達謝意，「必須感謝這麼全身心投入的讀者啊！（這樣誰還會注意到書啦⋯）」，貼文至今已吸引1.2萬人按讚。

▲▼蔡康永。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）

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