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張齡予代言菁鑽聯盟　不收一毛錢提振國旅

記者葉文正／台北報導

有全民主播與主持人美名的張齡予，最近成為菁鑽聯盟的代言人，她被期待以其多年累積擔任主播的信譽、身為主持人的超高親和力、以及來自旅遊業家庭的背景，為消費者信心推薦國旅中最好的產品！且據了解，為了提振國旅，她分文未收，只盼能帶動國旅風潮，成為名符其實的代言人。

▲張齡予受邀代言菁鑽聯盟。（圖／菁鑽聯盟提供）

▲張齡予受邀代言菁鑽聯盟。（圖／菁鑽聯盟提供）

菁鑽聯盟邀請聯盟成員「宜蘭麗翔酒店連鎖(礁溪館)」千金也是藝人張齡予主播，擔任秋季盡情享樂暨年度代言人。藝人張齡予說：自己對於振興國旅「充滿期待」，菁鑽聯盟邀請她擔任代言人，自己嚇了一跳；而會願意答應支持，是因為她身為飯店成員的家人，振興國旅不虞餘力，且願意不收代言費，是因為相信大家都準備好了，以藝人身分力挺支持，不僅給聯盟成員工作人員打氣，也會給國內、外民眾跟著主播一起走進台灣小旅行。

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▲張齡予受邀代言菁鑽聯盟。（圖／菁鑽聯盟提供）

▲張齡予希望提振國旅。（圖／菁鑽聯盟提供）

「菁鑽聯盟」是國內成立最久的旅宿及交通策略聯盟，由全台十三家知名五星級商務及休閒飯店與格上租車所組成的菁鑽聯盟，自2001年成立，2002年起開始售券。秉持五星級的服務水準、顧客至上的本質以及「一券在握．隨行所欲」的便利性，聯盟所銷售的聯合貴賓券已在旅遊市場開拓出一片新天地，成為各大知名企業和機關團體指定的熱門禮品，也是旅遊者滿足自主旅遊不同需求的好夥伴。

▲張齡予受邀代言菁鑽聯盟。（圖／菁鑽聯盟提供）

▲國旅準備好優惠等大家去探索。（圖／菁鑽聯盟提供）

聯盟成員包括基隆、台北、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店、宜蘭麗翔酒店連鎖(礁溪館)、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路彎大酒店、台北凱達大飯店、苗栗泰安觀止溫泉會館、雲林劍湖山渡假大飯店、台南趣淘漫旅、高雄鈞怡大飯店及格上租車。聯盟致力於整合各飯店的獨特魅力與資源，將全台各縣市頂級的都會品味及休閒度假飯店，像串珍珠一般，環繞全台灣串成一條精緻的旅遊路線，為海內外旅客打造精緻且多元的旅遊體驗，且可輕鬆暢遊台灣，感受各地風情。

張齡予說，我們也許在疫情、強震受了傷，大地也在震傷後休養，萬物復甦美麗重生後，我們都準備好了，聯盟成員將飯店內部升級、提升結合更多在地內容，只為了讓大家的等待是值得，準備好了期盼與您們相見。

菁鑽聯盟首推一券在手，三五好友一起去旅遊！在台灣旅遊體驗好山好水，住行吃喝玩樂還能享好康，不管是在高雄欣賞大型演唱會，在台南、嘉義親子遊，在苗栗泡湯遊，或是台東、花蓮、雲林大型樂園親子遊，或是基隆、台北、台中等地的商務出差或是租車在地小旅行，現在就邀請三五好友一起盡情享樂遊。

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