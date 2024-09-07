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D槽女神宮下玲奈不藏了！　親認最難忘「19歲稚嫩出道作」原因曝

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「最強怪物女優」的22歲AV女優宮下玲奈迎接出道將滿3年，她19歲時以甜美臉蛋和纖細身材出道隨即受到關注，知名度也迅速攀升，今年更前來參加TRE台北國際成人展，也將出席9月14日和15日，在日本埼玉白子鳩水上公園泳池區隆重舉行的泳池攝影會，人氣持續飆漲。

▲▼宮下玲奈。（圖／JKF提供）

▲宮下玲奈年僅22歲，人氣持續飆漲。（圖／JKF提供）

宮下玲奈特別推薦了自己的出道作品《新人 専屬 宮下玲奈 19歳 AV Debut！》，坦言這部作品對她意義非凡，她表示，因為這部作品象徵著她進入成人影視圈的起點，也是一段難忘的回憶。儘管她對自己一直保持誠實，但坦言目前還未完全有自信，仍在不斷地學習與成長。

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近日，她與粉絲分享了自己看《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》後被感動到落淚的經歷：「我太喜歡《蠟筆小新》，每年都要看，今年我又哭了。」她也透露，不工作時，大部分時間都花在睡覺和陪伴她的貓咪上，這樣的簡單生活讓她在繁忙的工作之餘，能夠找到一絲平靜與放鬆。

▲▼宮下玲奈。（圖／JKF提供）

▲宮下玲奈說喜歡有清潔感且溫柔的男生。（圖／JKF提供）

宮下玲奈也透露，她偏愛有清潔感且溫柔的男生，這樣的男士能夠讓她感到安心。雖然她的職業要求她維持良好的外型，但她坦言並沒有特別的身材保養秘訣，反倒是對自己的手特別有自信，因為她認為這是自己最美麗的一部分。更邀請粉絲一起來「史上最大型泳池攝影會」和她相見歡，她對於合照沒有特別的禁忌，只希望大家在互動時能夠互相尊重。

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