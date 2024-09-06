林玉書罕吐星巴克打工心聲！　　委屈喊：想把不公不義吼出來

記者王靖淳／綜合報導

女星林玉書在2022年參加《全明星運動會4》打開知名度，日前才在社群發文透露到星巴克打工的她，最近透過Threads發文分享近況，同時也有感而發分享成為「偽上班族」的心聲，表示自己也曾想要對不公平的抗議做出吶喊，但現實並不如人所願，反而讓她更體悟到「吵鬧的人才有糖吃」的道理。

▲林玉書偶爾會更新社群近況。（圖／翻攝自Instagram／yutolin）

林玉書坦言，年輕時覺得長大可以工作賺錢，滿足購買自己喜歡的東西的慾望很酷，但現實卻讓她覺得並非如此。林玉書表示，「可能有95%的人在做自己不喜歡的工作」，同時也指出，剩下的人要麼假裝喜歡工作，要麼就是根本不用工作。她也提到，自己最近成為偽上班族後，深夜仍在為未完成的工作煩惱，不過當初面試時被老闆稱讚是「見過世面的人」，讓她感到有些欣慰。

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▲林玉書發文抒發心情。（圖／翻攝自Threads／yutolin）

林玉書提到，過去的種種經歷中，不論是該經歷或不該遭遇的事情，她都已碰過。談到人際關係時，她表示，喜歡她的人不多，而討厭她的人可能有一些，但她並不感到意外。最後，林玉書坦言，她的內心仍有委屈和不滿，「其實我也會委屈，也會想吶喊，想把一些不公不義吼出來，可是似乎不如所願。我的吵鬧，換到的可能是一些驅邪的鹽吧。」