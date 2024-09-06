小孟老師／9月6日星座運勢　好難選一個來講！運勢點看看吧

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：新的機會產生
感情：期待天下太平
財運：迎向豐盛未來
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手
工作：專案特別處理
感情：修正相處關係
財運：注意財物安全
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：拿到夢幻工作
感情：走過難忘歲月
財運：調整營利方向
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：魔羯
【土象星座】
工作：心中誠惶誠恐
感情：兩人互相作伴
財運：等待財神眷顧
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：取得考試資格
感情：可以說出心聲
財運：建立獲利制度
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：獅子
工作：完成專業鉅作
感情：進入完美狀態
財運：暫時休息片刻
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【水象星座】
工作：專心完成工作
感情：等待機會來臨
財運：維持保守狀態
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：可以救回檔案
感情：觀察對方態度
財運：認真研究基金
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：注意合約內容
感情：調整相處模式
財運：靈活運用資金
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：巨蟹
【火象星座】
工作：為了工作奉獻
感情：撐起家庭事務
財運：歡慶再漲一波
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：順利得到資源
感情：放棄舊有關係
財運：降低消費標準
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：客戶主動上門
感情：交給對方做主
財運：揮別浪費狀態
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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