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文章驚人人脈曝光！　私約江蕙吃飯...還手握「沈文程入浴片」

記者蔡琛儀／台北報導

65歲資深歌手文章將在10月開唱，文章人緣極佳，而他的好友江蕙（二姐）日前宣布復出在國慶晚會上獻唱，文章表示非常開心，更喊話二姐若要舉辦個唱，要搶先報名當特別來賓，二姐則回他笑臉貼圖。兩人也約好等江蕙忙完國慶晚會演出，要一起出來聚餐吃飯。

▲▼文章。（圖／翰森娛樂提供）

▲文章將在10月開唱。（圖／翰森娛樂提供）

談及與二姐的交情，文章表示當年2人一起出道、跑通告，更暱稱二姐為「阿蕙」，以前要跑場時還會坐二姐的名車，感情相當融洽，不過他笑說二姐個性相當豪爽、像男孩子，因此兩人一直都沒有擦出什麼火花。文章也說，二姐愛唱歌，「「就是應該要這樣，不要受限，既然都還喜歡唱歌，又很會唱歌，出來唱一些歌療癒別人，也是一件很幸福的事。」

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文章也說，認為也已封麥的費玉清應該也有機會，當年費玉清在新加坡舉辦告別演唱會時，2人在後台暢聊半小時，「可能有一段時間太辛苦，可以休息一下，不要唱那麼多，我說你還這麼棒，不唱幹嘛呢？他說要過很悠閒的生活。」但費玉清也答應他：「你需要我什麼幫忙，一定要來找我。」

▲▼文章。（圖／翰森娛樂提供）

▲文章在圈內人緣極佳。（圖／翰森娛樂提供）

他也笑說，以前曾和沈文程到新加坡演出，兩人住在酒店時發現浴缸外的景色很美，忍不住玩了起來，被問是否一起泡澡？文章連忙否認：「沒有啦！我們是在浴缸裡演戲，因為落地窗很漂亮，那個浴缸很大，躺在這個浴缸裡看景色很棒。」好奇是兩人一起躺浴缸嗎？文章急喊：「我們兩個分開躺，他主持人嘛，就很即興，還說這影片千萬不要曝光！」表示沈文程的「把柄」影片只有自己有。

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