獨／台灣女婿演好萊塢大片…一到片場嚇歪！私下身份是20萬粉播客

記者黃庠棻／台北報導

最新動作強片《台北追緝令》由名導盧貝松夫妻共同監製，台灣出身的好萊塢導演黃嘉智執導，本片是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢電影，並將於25日上映，在預告片中，除了桂綸鎂之外，還看到了台灣藝人李沛旭的身影。事實上，該片還有一位台灣女婿演出，且表現得相當亮眼。

▲有位台灣女婿出演了好萊塢大片《台北追緝令》。（圖／翻攝自YouTube／采昌國際）

在預告片中，路克伊凡斯一開始本來要追捕姜成鎬，偽裝成廚師藏身在廚房，沒想到卻有一位緊張的警察不小心露餡，讓整個計畫提前曝光。而該名飾演露餡警察的演員，在現實生活中是位在Instagram上擁有超過20萬粉絲的播客，與朋友一起經營Podcast受到許多聽眾喜愛。

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▲有位台灣女婿出演了好萊塢大片《台北追緝令》。（圖／翻攝自YouTube／采昌國際）



來自秘魯的Enrique Concor中文名叫陳和安，和朋友Tyler一起經營Podcast頻道「Bros Bond」，接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，本身就是學表演相關的科系，所以除了播客身份之外，還是位演員、導演，目前跟老婆一起住在高雄，是為正港的「台灣女婿」。

▲Enrique Concor陳和安私下是人氣頗高的播客。（圖／翻攝自Instagram／enriqueconcor）

陳和安大方分享試鏡的趣事，當時聽說有電影想找會西班牙語的演員，於是身為秘魯人的他就跑去試鏡，起初並不知道要拍哪一種電影，因為《台北追緝令》拍攝保密到家，當他抵達現場才被告知對戲演員是路克伊凡斯，監製是盧貝松，讓他激動直呼「真的好幸運」。

▲陳和安與導演盧貝松。（圖／翻攝自Instagram／enriqueconcor）

被問起拍攝印象深刻的事情，寵妻的陳和安表示有兩點，第一點就是自己在與老婆登記結婚的隔天去試鏡，最後成功在《台北追緝令》中軋上一角。第二點則是，在拍攝當下自己很在意道具要放在哪一邊，為此相當苦惱，幸好導演要他放輕鬆，專注於演戲上並說道「這種小事我來關心就好」，讓終於有表演機會的他相當難忘。

▲陳和安現身《台北追緝令》首映紅毯。（圖／記者黃庠棻攝）