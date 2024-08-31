Yuri爆與千億小開鬧緋聞罕見動怒！　露面揭感情現況：幸福還有距離

記者蔡琛儀／台北報導

被封為「地表最正啦啦隊」的樂天女孩陳怡叡（Yuri）推出個人首張EP《Catch Yu》，今（31日）舉辦粉絲見面會，但桃花運頗旺的她緋聞滿天飛，最近一次則是跟身家1400億鞋業富二代爆出豪宅過夜情，甚至傳男方家人極度反對兩人交往，男方阿嬤還氣到生病等，她事後不滿友人家人遭牽連，發IG表示：「忍無可忍。」今她也受訪表示，強調真的沒過夜，兩人目前就是朋友，但未來的事情不會說死。

▲Yuri被封為「地表最正啦啦隊」。（圖／記者林敬旻攝）

Yuri說，對於身邊朋友受到影響、生活被打擾覺得很抱歉，現在的自己想以工作為主，「不想要新聞或這些報導模糊現在作品的焦點，我籌備這個真的很久。」也有傳訊息給對方道歉：「我有跟他說：『不知道有沒有造成你的困擾，幫我跟家人說個抱歉。』他就說不用想太多，專心做好你的工作就好，不用太擔心。」由於週刊報導是男方親友爆料，她有去問對方，但男方也對此毫無頭緒。

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她說自己目前是單身，身份證後的配偶欄也是空白，因為樂天規定如果結婚就要退出啦啦隊，而Yuri說現在還是會跟對方及一群朋友出門；至於先前也被傳和奧運羽球金牌國手王齊麟傳緋聞，她笑說：「如果真的有什麼，我跟十元應該不會這麼自然吧！」表示先前是為了節目和大家一起去練球才被拍到和王齊麟狀似約會的樣子。

▲Yuri緋聞不少。（圖／記者林敬旻攝）

不過她坦言，有老師提醒她緋聞太多確實會影響正緣，若想找到幸福，必須退出演藝圈，Yuri苦笑：「看來我跟幸福還有一段距離。」相當孝順的Yuri說，身為長女，自己是家裡的支柱，所以現在還是想以工作為重，希望可以當家人的靠山，因此目前沒有考慮要退休，而她也有置產，每月房貸高達六位數，但她堅持靠自己，「女生要有自己的經濟能力講話比較大聲。」

Yuri為了今天出席EP記者會，前一晚緊張到只睡了幾個小時，她直呼這個作品籌備達8年之久，想送給粉絲們，也讓大家認識更多不一樣的她，Yuri也說要以蔡依林、安心亞、郭書瑤為學習典範；至於啦啦隊的工作，她表示明年還在討論規劃中，「大家好像很喜歡看我跳啦啦隊，如果在這位子可以繼續努力的話，我會繼續服務。」

▲Yuri舉辦EP記者會，好友溫貞菱來站台。（圖／記者林敬旻攝）