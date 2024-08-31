記者吳睿慈／綜合報導

南韓古裝劇《于氏王后》由影后全鐘瑞、池昌旭、李洙赫主演，戲劇改編「一后嫁兩王」真實歷史故事，劇組砸下韓幣300億（約台幣7.5億）打造最逼真的殺戮戰場。只是，戲劇被列為18禁，尺度非常大，加入不少裸露與床戲戲份，在韓掀起正反熱議。

▲《于氏王后》女女愛撫戲尺度超大。（圖／翻攝自Hami Video）



《于氏王后》從第一集到第二集接連出現大尺度畫面，先是飾演女祭司的女星吳荷妮兩點全露、裸著上半譜卦，然後她為了當上大祭司，竟對王后之姊鄭柔美下藥，讓女方誤以為與池昌旭侍寢成功，上演長達近3分鐘的女女愛撫床戲。

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▲▼鄭柔美為戲露兩點，床戲長達3分鐘。（圖／翻攝自Hami Video）



只是這段床戲除了是鄭柔美與吳荷妮之間的女女床戲，鄭柔美更為了劇情需求露兩點上陣，與池昌旭來場翻雲覆雨的火辣激情片段，看得觀眾害羞不已，對於這兩場大尺度戲份，鄭柔美則在記者會上直呼壓力很大，「但這是劇情中非常必要的安排，和製作團隊討論過很多次後，決定願意挑戰豁出去。」

▲鄭柔美在記者會上坦言壓力非常大。（圖／Hami Video提供）



《于氏王后》30日起在Hami Video獨家首播，故事罕見描述韓國歷史上真實的繼承制度，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚，劇裡君王高男武（池昌旭飾演）意外死亡，宮內外陷入混亂，于氏王后（全鐘瑞飾演）來不及哀悼丈夫的死亡，就要解決面臨的廢位危機，高句麗宰相「乙巴素」、王后的姊姊于順、高句麗三王子高發岐都對王位虎視眈眈，權利鬥爭一觸即發。

本劇砸下重資拍攝，大尺度的床戲也因此引起熱議，雖然戲劇播出平台為OTT，本就對於尺度設限較寬，但也有人認為「床戲有必要嗎」，戲劇開播後，討論度居高不下。