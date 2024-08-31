ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！鄭柔美露2點床戰池昌旭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓古裝劇《于氏王后》由影后全鐘瑞、池昌旭、李洙赫主演，戲劇改編「一后嫁兩王」真實歷史故事，劇組砸下韓幣300億（約台幣7.5億）打造最逼真的殺戮戰場。只是，戲劇被列為18禁，尺度非常大，加入不少裸露與床戲戲份，在韓掀起正反熱議。

▲▼《于氏王后》女女愛撫戲尺度超大旭（圖／翻攝自Hami Video）

▲《于氏王后》女女愛撫戲尺度超大。（圖／翻攝自Hami Video）

《于氏王后》從第一集到第二集接連出現大尺度畫面，先是飾演女祭司的女星吳荷妮兩點全露、裸著上半譜卦，然後她為了當上大祭司，竟對王后之姊鄭柔美下藥，讓女方誤以為與池昌旭侍寢成功，上演長達近3分鐘的女女愛撫床戲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！鄭柔美露2點床戰池昌旭。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼鄭柔美為戲露兩點，床戲長達3分鐘。（圖／翻攝自Hami Video）

▲▼《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！鄭柔美露2點床戰池昌旭。（圖／翻攝自Hami Video）

只是這段床戲除了是鄭柔美與吳荷妮之間的女女床戲，鄭柔美更為了劇情需求露兩點上陣，與池昌旭來場翻雲覆雨的火辣激情片段，看得觀眾害羞不已，對於這兩場大尺度戲份，鄭柔美則在記者會上直呼壓力很大，「但這是劇情中非常必要的安排，和製作團隊討論過很多次後，決定願意挑戰豁出去。」

▲鄭柔美露2點床戰池昌旭。（圖／Hami Video提供）

▲鄭柔美在記者會上坦言壓力非常大。（圖／Hami Video提供）

《于氏王后》30日起在Hami Video獨家首播，故事罕見描述韓國歷史上真實的繼承制度，若君王過世，王后則可與丈夫的弟弟再婚，劇裡君王高男武（池昌旭飾演）意外死亡，宮內外陷入混亂，于氏王后（全鐘瑞飾演）來不及哀悼丈夫的死亡，就要解決面臨的廢位危機，高句麗宰相「乙巴素」、王后的姊姊于順、高句麗三王子高發岐都對王位虎視眈眈，權利鬥爭一觸即發。

本劇砸下重資拍攝，大尺度的床戲也因此引起熱議，雖然戲劇播出平台為OTT，本就對於尺度設限較寬，但也有人認為「床戲有必要嗎」，戲劇開播後，討論度居高不下。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

推薦閱讀

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

劉德華演唱會抽籤放榜了！　「84萬人瘋搶4萬張票」中獎率不到5%

劉德華演唱會抽籤放榜了！　「84萬人瘋搶4萬張票」中獎率不到5%

余文樂老婆遭控「搭機裝傻搶座位」惹火乘客！　黑底文發聲曝真相

余文樂老婆遭控「搭機裝傻搶座位」惹火乘客！　黑底文發聲曝真相

直擊馬國畢林口當搬家工人！烈日扛家具　苦力賺「3000至8000日薪」　

直擊馬國畢林口當搬家工人！烈日扛家具　苦力賺「3000至8000日薪」　

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

劉德華演唱會抽籤放榜了！　「84萬人瘋搶4萬張票」中獎率不到5%

余文樂老婆遭控「搭機裝傻搶座位」惹火乘客！　黑底文發聲曝真相

直擊馬國畢林口當搬家工人！烈日扛家具　苦力賺「3000至8000日薪」　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

于氏王后, 池昌旭, 鄭柔美, 全鐘瑞

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《于氏王后》「女女愛撫戲」18禁尺度超大！　她裸露2點床戰池昌旭
  2. 雷陣雨走磁磚路「後倒重摔」頭腰直撞！　崔佩儀痛哭完全站不起來
  3. 台女常穿瑜珈褲上街「為何日本看不到」 正妹老師翻白眼：違法了嗎
  4. 相隔7年！《夏目友人帳 漆》確定10月開播　唯美視覺圖、主題曲曝光
  5. 直擊馬國畢林口當搬家工人！烈日扛家具　苦力賺「3000至8000日薪」　
  6. 輪椅族YTR朴偉「最後求婚」超催淚　為宋枝恩練習站起來：未來一起走
  7. 于子育無預警請辭　原因曝光　接棒人選是這兩人
  8. 柯文哲被逮「愛莉莎莎雙手合十11字表態」！暫離台灣…下一步動向曝
  9. 「精靈女王」太妍出發高雄開唱！親切回眸打招呼　5位保鑣機場護駕
  10. 《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！薪資優渥…5福利超狂：不定時加薪

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366