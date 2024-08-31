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台女常穿瑜珈褲上街「為何日本看不到」 艾瑞絲翻白眼：違法了嗎

記者潘慧中／綜合報導

Aries艾瑞絲（盧昕妤）近年轉型當起YouTuber，最初因穿著短裙到大同高中教課被PO網，一夕之間成為最有知名度的英文老師。常在社群網站和網友互動的她，31日看到有人發問「台灣常看到有人穿瑜珈褲上街，為何日本看不到」時，她不客氣回應：「干你什麼事！」

▲▼Aries艾瑞絲。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

▲艾瑞絲不客氣回應網友。（圖／翻攝自Threads／aries_8248）

艾瑞絲在Threads不解反問該網友，「瑜珈褲怎麼了嗎？是露三點了還是違法嗎？」她之前在首爾的時候，發現身材練得很好的女生穿瑜珈褲走在路上，「我看了覺得她屁股超翹超羨慕！」

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▲▼艾瑞絲外型甜美，近年轉型當YouTuber。（圖／資料照、翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲附上一個翻白眼的表情符號表示，現在明明已經是一個能自由穿衣服的年代，但沒想到「還在戰這個」，她勸該網友不要管別人的穿搭，「干你什麼事，住海邊喔？！」

▲艾瑞絲樂於嘗試各種造型。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

事實上，艾瑞絲2016年就讀大學時，因為在校選修「教材教法」課程，穿著短裙、膝上襪現身大同高中教英文，並直播教學內容，火辣穿搭及可愛嗓音，加上因為緊張不斷拉扯膝上襪的動作，在當時掀起網友熱烈討論，也讓她因此一夕爆紅，成功打開知名度，如今仍擁有大票粉絲關注，人氣相當高。

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瑜珈褲, 艾瑞絲, Aries

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