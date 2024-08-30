米可白首次公開認愛孫綻！　鬆口「已回鹿港見家長」羞曝男友優點

記者黃庠棻／台北報導

藝人米可白與孫綻先前被爆出緋聞，雖然雙方都未正面認愛，但在社群不時會隔空放閃。日前孫綻在活動中大方證實戀愛ing，還透露自己在信義區公開唱歌示愛。今（30）日米可白出席眼鏡品牌公益活動，也被問到男友孫綻相關問題，時時露出害羞笑容。

▲孫綻日前大方認愛米可白。（圖／記者林敬旻攝）

米可白今（30）日出席眼鏡品牌公益活動，帶著愛犬錢錢一起現身，吸引許多民眾駐足圍觀，而她被問到有關男友孫綻的問題時，不斷露出害羞笑容，透露對方已經有跟著她一起回鹿港見家長，雙方家長也有一起吃飯，只不過被問到媽媽見到男友的反應時，她則表示「沒有特別去問」。

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▲米可白首度放閃孫綻。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，米可白談到孫綻的優點，透露喜歡對方「膚色很黑」，還有「很貼心」與「能言善道」，雖然沒有特別曝光男友的特殊事蹟，但她仍不經意放閃直呼「貼心的事太多了，想不到」，且媽媽在見過男方之後，也沒有特別提及對方的優點，她低調表示「每個人的看法都不一樣，所以我也不會特別去問」。

▲米可白透露孫綻已見過家人。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，米可白先前常在社群網站上發出穿著清涼的美照，似乎讓男友孫綻相當吃味，不斷留言宣示主權，而她被問到是否因為男友關係收斂許多，她則回應「我覺得就是互相尊重，沒有特別說一定要怎麼穿。」