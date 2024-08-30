小梁被誇是「景行廳」顏值擔當　他不爽「贏趙正平林智賢不開心」

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》，邀請難得合體的「景行廳男孩」趙正平、梁赫群、林智賢來到節目，以及實力派唱將蔡家蓁、郭忠祐、曾瑋中、藍如潔、明亮、陳思瑋、陳思安以及青春無敵「Give me five 少女隊」。

▲主持人訪問景行廳男孩。（圖／民視提供）

開場三個人誠意十足演唱《笨小孩》以及《千人迷》，被問到歌名為何不是萬人迷？三個人回答「因為粉絲沒這麼多」，白冰冰訪問三人團名怎麼來的？梁赫群說：「某次通告三個人都穿黑色，很像在景行廳送行大哥的未亡人，團名就這麼來的」，無厘頭團名相當惹笑。

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▲景行廳男孩梁赫群(左起)、趙正平與林智賢。（圖／民視提供）

梁赫群更是感謝冰冰姐的邀約，說沒想到這輩子還能看到另外兩位團員再次出現。陽帆也介紹製作人出身的梁赫群才華洋溢，而在友台節目常常「炸裂火爆」的則是趙正平，讓趙急忙解釋那是綜藝效果的「人設」，其實自己平常溫文儒雅；沒想到林智賢認證趙哥是「寫毛筆字」的人，都是在別人牆上寫「欠債還錢」，氣到趙正平說不出話來。

▲梁赫群被形容是顏值擔當。（圖／民視提供）

三人也被問到當年誰在團隊裡負責什麼角色？趙正平說15年前他們可是「唱跳歌手」，但唱歌跳舞擔當都是林智賢，主持人反問「台灣孔劉」的梁赫群是團隊的顏值擔當嗎？沒想到梁赫群說顏值贏他們兩個沒什麼好開心的，讓全場爆笑，更讓歌手們說很像在看一場脫口秀。

接下來白冰冰派任務要「景行廳男孩」擔任評審導師，要在各個實力派唱將們演唱後頒獎看誰唱最好，趙正平說他們何德何能當老師，梁赫群更是直接說他們唱成這樣能當誰的歌唱老師？找他們當評審根本是來侮辱歌手的，超無厘頭對話讓白冰冰跟陽帆也笑到不行。