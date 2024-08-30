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《姐姐》傷心女孩Sasha中文甜說我愛你　「姐姐」謝金燕加持南下

記者蕭采薇／綜合報導

從幕後到幕前、被天后天王Katy Perry（凱蒂佩芮）、CP查理（Charlie Puth）欽點邀歌，一曲《Dancing With Your Ghost》爆紅全球的傷心女孩莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）重返台北。全場近3000人同步心碎聆聽，一開場身穿水鑽中性西裝亮麗登場，Sasha感性說：「台北！我一輩子都不會忘記，你們是最棒的觀眾。」

▲莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

莎夏斯隆帶著全新世界巡迴《Sasha Alex Sloan ： Me Again Tour – ASIA》登場TICC完售開唱！自彈自唱演唱新單曲《Cowboys Cry》，看到台下粉絲聽得如痴如醉，Sasha感性說「台北！我一輩子都不會忘記，你們是最棒的觀眾。」

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她更暖心關心歌迷「很開心再見到你們，你們一定要照顧好自己。」整場實力獻唱超過23首歌，近90分鐘毫無冷場。一開場帶著吉他，連續多首自彈自唱，包括新創作《Cowboys Cry》、《Oxygen Mask》等，令現場聽眾馬上沉浸其中。

▲莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲莎夏斯隆將接連在高雄LIVE WAREHOUSE開唱。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

從2023年在Zepp New Taipei秒殺到升級TICC開唱，Sasha Alex Sloan藏不住喜悅的告訴大家「是我生涯最大的一場。」接著唱到《Kids》歌迷拿起手機燈營造千人燈海，還有粉絲特地在新歌《Rest》舉起應援手幅，一起大合唱，Sasha Alex Sloan愣住說「哇！這畫面太酷了，謝謝你們！」

串流暢銷金曲不能少，像是不插電演出《Highlights》、結合電氣節奏《I Blame the World》、情緒激昂的《Older》等，Sasha Alex Sloan開玩笑說「我們不就是為了憂鬱而唱嗎！」深深感染了現場無數粉絲的心靈，接著再戰高雄，將首度站上LIVE WAREHOUSE開唱，最後少量門票拓元售票系統熱賣中。

▲莎夏斯隆（Sasha Alex Sloan）。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

▲莎夏斯隆期待表示，第一次到高雄，迫不及待要大嚐美食。（圖／Live Nation Taiwan 提供）

Sasha Alex Sloan將接連在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，她期待表示：「第一次到高雄，迫不及待要大嚐美食。」今年Sasha Alex Sloan因登上《乘風2024》自彈自唱的現場好實力，在亞洲市場翻紅爆火，今晚還受到「姐姐」謝金燕加持，後台送花與香檳，讓Sasha Alex Sloan又驚又喜分享限動「超感謝你的！」

 

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