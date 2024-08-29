翁馨儀旅居日本「遭疑張菲幫出錢」！　本尊親解答：我公公對我很好

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有一對寶貝兒女，最近一家四口剛從日本旅居回台，翁馨儀也在社群發文分享這次的日本旅程，來回機票是由朋友全額贊助，讓她實現了「金牛人生成就」。不過貼文曝光後，卻有網友留言質疑，翁馨儀文中提到的朋友，指的可能其實是公公張菲。為此，翁馨儀親自給出解答，同時也表示：「我公公對我很好！」

▲翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀透露，家中所有的旅費都是由她負責，雖然曾經因買車抽獎獲得兩張日本來回機票，但這次的「超級福利」，更讓她感到驚喜。翁馨儀在得知朋友要贊助機票後，開玩笑問對方能否指定航空，並表示希望能獲得可升等的機票。沒想到，她竟成功利用信用卡里程，將來回機票升等為商務艙，最終只花費零元就享受一趟豪華旅程。她以幽默口吻表示，這樣的「炫耀文」實在不發不行。

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▲翁馨儀駁斥公公幫出旅費。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

不過，翁馨儀的慷慨朋友要求不要被公開標註，因此她在文中打趣用「迪士尼好朋友」來替代，向對方表達謝意。為此，貼文曝光後，有網友寫下質疑的留言「好友是菲哥嗎？」、「是不是高飛代替張菲，想像力豐富，趕快謝謝公公」，翁馨儀親自回覆網友，除了駁斥對方的說詞之外，同時也強調，自己與家人之間的關係以及她所付出的努力。

▲翁馨儀日前曾分享與公公張菲的合照。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀表示，她的貼文已經清楚表達她的感受與立場，因此希望網友能夠正確解讀，不要忽視她以及朋友們所付出的努力，同時也提到，希望大家在看待這些關係時，能更全面地考慮所有因素，而不是只依據片面的資訊做出結論。最後，翁馨儀再度感謝公公對她的支持，同時也感謝一直以來支持她的朋友們。