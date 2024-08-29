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曹政奭歌手正式出道MV預告曝！鄭敬淏當導演　孔曉振韓劇式開場

文／妞新聞

韓國知名演員「曹政奭」出道以來擁有《oh！我的鬼神君》、《觀相大師：滅王風暴》 、《嫉妒的化身》以及《機智醫生生活》系列等知名代表作，在影劇圈資歷超過20年的他，最近居然從「曹演員」變身「曹歌手」，決定切換跑道，在歌謠圈正式出道啦！

演藝圈大咖驚喜現身

出道100天全紀錄必看

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以熱愛唱歌的20年資歷演員自我介紹的曹政奭，最新的歌手圓夢計畫《新人歌手曹政奭》即將在8月30日於Netflix上線，將會真實紀錄出道前的100天幕後準備＋訓練，除了自家老婆、O.S.T女王Gummy，IU（李知恩）、朴孝信、Dynamic Duo等歌壇大佬通通來支援，甚至連《機智醫生生活》中的「美都與Falasol」樂團都驚喜合體現身，光是預告的華麗程度就讓全網嚇傻了！

MV預告首度公開

孔曉振＆金大明擦愛的火花

▲曹政奭。（圖／IG@netflixkr）

曹政奭本人也拍攝影片宣傳出道計畫，他透露將投入所有的熱情與人脈，使出渾身解數跪求大家的支持，最後還很用心的「偶像化」狂比4種愛心，引爆大批粉絲的支持。

▲《新人歌手曹政奭》MV預告，鄭敬淏當導演。（圖／Youtube／Netflix Korea 넷플릭스 코리아，下同）

官方也同步釋出出道曲〈香檳（샴페인）〉的搶先試聽影片，在曹政奭播放珍貴的出道新歌給五人幫「99s」試聽後，鄭敬淏立刻靈感大爆發，腦中充滿畫面，讓曹政奭趁勢邀約鄭敬淏：「如果這首拍成MV，你要出演嗎？」結果雖然不是自己下場，還是義氣擔綱MV導演熱情指導拍攝，不停在在預告裡大喊：「太讚了～」讓網友超期待成品出爐。

不可能這麼像拍韓劇吧？出道曲〈香檳（샴페인）〉MV預告才公開短短不到1分鐘就超有氛圍，畫面中可以看到韓劇女神「孔曉振」與實力派演員「金大明」一開場就很切題的拿著酒杯乾杯，接著手拉手甜蜜跳雙人舞，浪漫的色調搭配曹政奭的甜蜜歌聲超加分，網友紛紛大讚：「鄭Star很會喔～」、「這組合可以直接來部韓劇了欸！」。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

Netflix《新人歌手曹政奭》甜喊老婆Gummy是最大力量！IU、孔曉振神人脈

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Niusnews妞新聞, 曹政奭, 鄭敬淏, 孔曉振, 新人歌手曹政奭

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