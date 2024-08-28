睽違6年來台！百老匯音樂劇《媽媽咪呀！》彩排嗨翻

記者許逸群／台北報導

百老匯經典音樂劇《媽媽咪呀！》睽違6年再度來台演出，主辦單位特地在首演當日開放媒體拍攝獨家彩排畫面！劇團一連演出2首瑞典天團「ABBA合唱團」的經典名曲《Mamma Mia》與《Dancing Queen》，熟悉的音樂一響起，在場所有人都忍不住想一起舞動，歡樂氛圍嗨翻全場。

▲▼百老匯音樂劇《媽媽咪呀！》睽違6年來台。（圖／寬宏藝術提供）

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《媽媽咪呀！》25周年全球巡演來台，每場次幾乎是一票難求。在劇中飾演三位爸爸之一山姆的演員理查．斯坦丁表示：「聽到這個消息我們非常開心又興奮，很謝謝台灣觀眾給予的支持，會帶著一顆激動的心情上台演出。」飾演女兒蘇菲的艾莉．金頓也強調：「台北國家戲劇院真的是一個非常美麗的劇院，我們非常有榮幸可以在這個場館做演出，期待見到台灣觀眾！」

▲演員群史都華雷德（左起）、巴布哈姆斯、艾莉金頓與理查斯坦丁。（圖／寬宏藝術提供）

駐團導演亞當．菲爾波特提到，知道很多台灣觀眾都有看過本劇的電影，不過進到戲劇院欣賞現場舞台劇的版本，臨場感受力是最強大的，可以體驗專屬於現場演員的汗水與活力。演員理查．斯坦丁也說：「在戲劇院的表演是近距離的，當有演員在台上歌舞時，觀眾可以很直接的感受到演員所要表達的情緒與歌舞氛圍，更能讓劇迷親身融入劇情中。」

由金牌製作人茱蒂‧克瑞瑪製作的《媽媽咪呀！》，以希臘小島為背景，編織出一段充滿親情、友情和愛情的動人故事，更是被譽為「史上最陽光音樂劇」！不僅創下14年的連續演出紀錄，成為百老匯史上第8長壽的音樂劇，更榮獲多項戲劇獎提名。