蕭敬騰遭爆舉辦世紀婚禮首發聲！　「鬆口細節」曬照放閃愛妻

記者王靖淳／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰去年10月和經紀人Summer登記結婚，今（26）日遭週刊爆料，小倆口預計在今年10月回台舉辦世紀婚禮，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，蕭敬騰稍早透過臉書發聲，除了曬出與老婆的甜蜜合照外，同時也鬆口屆時婚禮的舉辦形式。

▲蕭敬騰與經紀人Summer登記結婚去年登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰Jam Hsiao）

蕭敬騰表示，婚後的生活並沒有太大改變，一切如常。由於去年的結婚過程比較匆忙，今年兩人計劃利用工作空檔，以婚禮為由舉辦一場簡單溫馨的親友聚會，屆時將與親友們一同慶祝這份幸福。蕭敬騰透露，自己正投入演唱會巡演，強調目前的重心仍放在工作上，期望能將最好的表演帶給觀眾。

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▲蕭敬騰時常在社群放閃。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰Jam Hsiao）

儘管如此，蕭敬騰對婚姻充滿感恩和喜悅，並期待未來能夠在親友聚會中，與大家一同分享這份喜悅。最後，他不忘表達對粉絲的愛，並甜蜜透露妻子的頭髮保養一直是由他親自打理，同時也在文末寫道：「希望大家都幸福快樂，愛你們！」再次感謝粉絲們的支持。

【蕭敬騰臉書全文】

感謝關心

也很開心能向大家分享我們的喜悅

我們去年10月完成登記

婚後生活一切如往常

去年因為時間太匆促

今年計劃會在工作空檔以婚禮為由安排一場溫馨的親友聚會

一場輕輕鬆鬆簡簡單單的親友聚會

我們正在演唱會巡演

目前先專注在工作

希望大家都幸福快樂

愛你們

: 是的！

@summer_lin_627 她的頭髮都是我在維護的