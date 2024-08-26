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IU菲律賓巡演吃藥現副作用　「手腳全腫起來」開唱前認：狀況很不好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后IU自3月起展開世界巡演《IU H.E.R.E.H World Tour Concert》，她每個一個城市都會拍攝幕後影片，與歌迷分享自己彩排與妝髮的小細節，官方22日貼出馬尼拉站的Vlog，她卻在開唱前就危機重重，坦言自己身體狀況很不好，為此吞了醫生開的抗生素，怎料出現手腳腫起來的副作用，看得粉絲非常心疼。

▲▼IU菲律賓巡演吃藥現副作用　「手腳全腫起來」開唱前認：狀況很不好。（圖／翻攝自IU YouTube）

▲▼IU近來忙於巡演中。（圖／翻攝自IU YouTube）

▲▼IU菲律賓巡演吃藥現副作用　「手腳全腫起來」開唱前認：狀況很不好。（圖／翻攝自IU YouTube） 

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IU官方頻道日前釋出馬尼拉站開唱幕後，她6月1日在當地最大的競技場開唱，據悉共可容納3.7萬名觀眾。她用心準備每場演出，身體卻在開演前一天出現狀況，她透過影片表示：「很不幸運的是，演唱會場地這麼好，我的狀態卻不太好，應該巡演以來狀態最不好的一次，今天一起床我就覺得『出大事了』。」

▲▼IU菲律賓巡演吃藥現副作用　「手腳全腫起來」開唱前認：狀況很不好。（圖／翻攝自IU YouTube）

▲▼IU菲律賓巡演狀態其實不佳，她在服用抗生素之後，甚至出現副作用手、腳全腫起來。（圖／翻攝自IU YouTube）

▲▼IU菲律賓巡演吃藥現副作用　「手腳全腫起來」開唱前認：狀況很不好。（圖／翻攝自IU YouTube）

面對每場演出都很認真，IU基本上都會彩排很久，原以為身體狀況會差到無法彩排，所幸歌聲還是唱得出來，她樂觀地表示「抱著正面的想法還是很重要的」，只是她為了迅速恢復狀況，吃了由醫生開立的抗生素，卻也因此引發副作用。

▲▼IU菲律賓巡演吃藥現副作用　「手腳全腫起來」開唱前認：狀況很不好。（圖／翻攝自IU YouTube）

▲IU菲律賓巡演完滿落幕。（圖／翻攝自IU YouTube）

IU在影片裡頂著素顏，並表示：「希望明天的臉不要腫。」後製透過字幕透露她因服用抗生素導致手與腳全都腫起來，所幸她隔天狀況好轉，演唱會圓滿成功。只是這段幕後對外公開後，粉絲心疼留言「希望她好好照顧身體，還要長久活動下去」、「身體狀態也不好，辛苦了」、「為了粉絲努力的面貌真的很帥氣」。

關於抗生素常見的副作用為紅疹、搔癢、紅腫、嚴重腹瀉，若出現以上症狀時，一定要停藥且回診追蹤。

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IU, 李知恩, 巡演, IU H.E.R.E.H World Tour Concert

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