爆料松下奈緒身世遭批偽善　日版《天空之城》5女星同台飆戲

記者吳睿慈／綜合報導

改編自韓劇的日劇《SKY CASTLE天空之城》集合松下奈緒、木村文乃、高橋瑪莉潤、比嘉愛未、小雪等5位女星同框較勁。最新上架的第5集，松下奈緒和木村文乃再度針鋒相對，首度合作的兩人在戲外對彼此印象都相當好，木村文乃則預告：「接下來的劇情發展或許能幫大家『大噴火』釋放壓力也說不定！」

▲《SKY CASTLE天空之城》翻拍成日劇，大咖女星同台飆戲。（圖／friDay影音提供）



最新一集裡，木村文乃在眾人面前「失言」爆料松下奈緒身世，引起眾多觀眾和網友批評「現在懂為什麼她會被說是偽善者了」、「她的角色才是最恐怖，沒有惡意的臉真的恐怖耶」，甚至還有網友痛罵「腦袋有點怪怪的吧」、「真的討厭這個角色」等，反倒是前幾集因女兒教育問題不擇手段的松下奈緒，身世被曝光後的對應獲得好評。

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▲松下奈緒被爆料身世。（圖／friDay影音提供）



事實上，松下奈緒和木村文乃第一次同台，她被問到兩人對彼此印象，本以為木村文乃是個酷酷的人，但拍戲期間相當開心，她稱讚對方是個笑容很有魅力的人。木村文乃也暖心表示，松下奈緒是位很會稱讚人的姐姐，在現場經常提醒自己甚至是幫忙注意大家沒留意到的地方。

▲小雪、木村文乃合作戲劇。（圖／friDay影音提供）

至於第六集開始的劇情走向，松下奈緒要大家期待 《SKY CASTLE》貴婦間的對決，木村文乃則預告無論是妻子還丈夫們之間的競爭，甚至孩子的壓力也累積到一定程度，接下來會「大爆發」，相信大家在看的同時也能跟著紓壓。戲劇於每週五在friDay影音全台獨播。