劉德華開唱「中信卡友優先購」不到1分鐘全沒了！　下午還有機會

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）即將在10月於台北小巨蛋開唱，也是他睽違11年的台北演唱會，今早11點28分開放中信卡友優先購買，據網友回報，票券不到1分鐘就搶光，甚至有可能只有幾秒鐘就售罄，足見天王的威力。

▲劉德華即將來台開唱。（圖／台灣映藝提供）

今天早上開放的中信卡友優先購買，採限區限量，網友透露開放的區域有6880元及4800元，不過可能釋出的張數不多，紛紛哀號根本是在幾秒鐘之內就全數秒殺售罄。

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不過早上沒買到的粉絲還有機會！今天下午3點28分即開放實名制登記抽選，每位會員帳號每一場次最多可登記兩張票券，每個證件號碼於同一場次僅限登記一次，登記證件名義不限會員本人，若登記身心障礙優惠票及身心障礙陪同者，請先完成「身心障礙者身分認證」再進行登記，身心障礙優惠票僅限登記與身心障礙者本人身分認證相符之證件資料；若有登記陪同者、須與身心障礙者本人登記於同一訂單。

登記截止時間為8月30日下午3點28分，並於8月31日11點28分後中選者將陸續以EMAIL和簡訊通知中選，並成立待繳費訂單，中選者可於Ticket Plus遠大售票系統之「我的訂單」頁面查詢確認，並需於9月2日11點28分前結帳完畢。更多劉德華登記抽選資訊，詳洽Ticket Plus遠大售票系統。