吳佩慈讚賈永婕「最美董事長」！有感喊：政治立場不同也能是好姐妹

記者劉宛欣／綜合報導

藝人賈永婕確定即將於9月接任台北101董事長，22日她在臉書發文寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」透露心情，消息曝光後，引發各界討論，不少藝人好友公開送上祝賀，久未露面的吳佩慈也在Instagram限時動態開心寫下「恭喜101迎來最美的董事長」！

▲賈永婕接任台北101董事長。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

吳佩慈22日晚間在Instagram限時動態曬出與賈永婕兩人一起在101前騎著Ubike的合照，照片中可以看到閨蜜兩人親暱地靠在一起，露出甜美笑容，動態中她也開心寫著「恭喜101迎來最美的董事長」，此外她也感性提到「政治立場不同也能是好姐妹，以妳為榮！我們活力四射、有執行力、 有創意的永婕一定會為101帶來全新的氣象！」

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▲吳佩慈發文恭喜好友賈永婕。（圖／翻攝自吳佩慈IG）

事實上，賈永婕22日受訪時曾透露，接下董事長一職後，原先的婚紗事業仍會繼續，因為她認為那是個結合美與愛的工作，「我可能就不能時常去店裡，但有其他股東幫忙，應該還是可以正常運作」。在確定接任101董事長後，賈永婕坦言，「其實我連辦公室在哪一間都還不知道，但未來目標就是讓世界『看見台灣』，也盼望能先找玄彬來101出席活動。」