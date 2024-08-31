霸總爆紅劇「絕對有他」！魏哲鳴4強項完勝 網讚爆細節：懂得劃界線

文／潘慧中

章子怡曾在《我就是演員3》不解地說，「演員這個職業是一個最低級的職業嗎？所有人都要到這來分一杯羹」，同理也能應用在近年盛產的角色，霸道總裁。放眼望去，不少新生代男星都想靠演霸總打開知名度，其實更多的是無法勝任這種角色，但唯獨魏哲鳴最讓人服氣。

▲魏哲鳴可說是霸總專業戶。（圖／翻攝自微博／魏哲鳴）



近年的霸總走向兩種極端，第一種是將高冷霸總演成面癱患者。高冷氣質本是為了詮釋出總裁的威嚴，不料到最後，男明星們只學會了緊皺眉頭、瞪大雙眼、斜魅一笑，以為雙手插口袋走路就是霸總。第二種就是「我超帥妳一定看上我了」的油膩總裁，和女主角對戲時，彷彿只是一直在看對方眼中的自己，陶醉在自己的盛世帥臉，卻忘了觀眾看霸總求的是什麼，求的不就是砰砰砰的少女心嗎！

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這就是近年大多數演霸總男明星的通病，忽略最最最重要的是你對女主角的深情。那要如何演出深情？靠演技啊！眼神要有火花啊！！沒了這些，再帥又有什麼用？到頭來，你只不過是行走的機器人和自戀的水仙花。

然而，魏哲鳴在一堆撲面而來的霸總裡殺出一條血路。大學攻讀新聞傳播學院播音與主持藝術系的他，練就出輕巧又不失抑揚頓挫的語調，也讓他得以完美詮釋出霸總該有的穩重。「戲劇來源於生活，更高於生活，我是個喜歡觀察細節的人」，魏哲鳴曾這麼說。因此，他知道高冷總裁不是靠賣胸肌、穿大衣撐起來的，靠的是演技，舉手投足都俐落不拖沓，不為了耍帥而耍帥，立刻塑造出一個自信滿滿的總裁。

▲魏哲鳴在一票霸總演員中殺出一條血路。（圖／翻攝自微博／魏哲鳴）



和女主角對戲時，魏哲鳴也掌握了身為受過良好教育的總裁該表現出的分寸感。有別於只想塞給觀眾一大口糖水的低配版總裁，他的甜不會越界，知道下屬女主角在工作上遇到困難，他不會一意孤行地利用優勢幫忙，而是先詢問女方的想法，得知對方想靠自己解決時，他懂得尊重並適時送上一個溫暖擁抱，恰到好處，但已經甜到了人心裡。

▲魏哲鳴演活了3部霸總劇。（圖／翻攝自微博／賀先生的戀戀不忘、金牌客服董董恩、對你不只是喜歡）



更重要的是反差感。魏哲鳴的角色是總裁，氣質人設是霸道，但並非走大男人路線，而是拒其他女人於千里之外但只對女主角好的霸道。面對其他女同事示好，他懂得劃清界線，但一看到女主角，流轉於眼波的曖昧藏不住寵溺；工作上得心應手，但面對家人無力回天的病情時，他無助地抱著女主角充電，難得展露依賴對方的一面。這都是同一個角色，但魏哲鳴透過這些反差感堆疊出一個立體人格，而不是同一條流水線生產出的那種砸錢送禮的廉價總裁。

▲▼魏哲鳴也相當擅長詮釋高冷菁英。（圖／翻攝自微博／完美先生和差不多小姐、私藏浪漫）



至於魏哲鳴主演的霸總劇，我推薦可以從《賀先生的戀戀不忘》、《金牌客服董董恩》和《對你不只是喜歡》這3部劇入手；如果想看高冷菁英，我建議可以看他首度升格男主角的《完美先生和差不多小姐》，抑或者最近的暑期黑馬劇《私藏浪漫》，便能感受到他對角色的尊重，因為飾演霸總絕對不是低級膚淺的職業。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net