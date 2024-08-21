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短今試穿泳裝「當場被店員喬奶」！結完帳才被告知一件事：有點害羞

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員，平常儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站透露出門試穿泳裝時，被店員幫忙喬奶，「怎麼有點害羞啦！」

▲短今試穿泳裝被店員喬奶。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露當天上完舞蹈課後去逛街，並在一家泳衣店挑選喜歡的泳衣進行試穿。由於正好看到店內剩下一個墨鏡，她決定前往分店購買新的墨鏡。結帳後，店員熱心地將她購買的泳衣拿到門口，並指示分店的位置，讓她感到非常貼心。

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沒想到正當短今離開前，店員突然說「妳跳舞很好看」，這才意識到早就被認出來了，「因為我大素顏帶了口罩跟鴨舌帽」，更害羞的是，剛才試穿的時候，對方還有幫忙喬奶。

▲▼短今是中信兄弟啦啦隊的人氣成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

儘管有點不好意思，短今還是很感謝店員的貼心服務，並表示對方的親切讓她感受到愉快的購物體驗。

短今Threads全文：

今天舞蹈課後接著去逛街
在泳衣店挑了喜歡的泳衣試穿
因為剛好這家店的墨鏡剩最後一個
我決定去分店拿新的墨鏡
結帳後，店員很客氣的幫我把我購買的泳衣拿到門口
指向分店的位置告訴我
向她道謝後，店員微笑的告訴：「你跳舞很好看」
當下我還沒有意識到她認出我了
因為我大素顏帶了口罩跟鴨舌帽
下一秒突然想到⋯我在試穿泳裝的時侯
她幫我喬奶了 怎麼有點害羞啦
但還是謝謝你，很親切的幫我服務

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短今, 胡馨儀, 中信兄弟啦啦隊, Passion Sisters

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