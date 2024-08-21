許光漢當兵！韓網深夜連續震驚　破百討論狂喊「太突然了」

記者張筱涵／綜合報導

許光漢今（21日）正式宣布的確已經入伍，結束21天新訓後將服役替代役，由於他是1990年生的關係，將服役1年，預計於明年退伍。近年來他憑藉著《想見你》在韓累積超高人氣，當兵消息一出讓南韓影迷們也都十分震驚。

▲許光漢當兵了。（圖／記者黃克翔攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

在X（前身為推特）和南韓論壇theqoo從今天凌晨就不停出現對許光漢當兵的討論，因為南韓男生最晚要在28歲足歲就去當兵，但許光漢今年將滿34歲，因此一開始南韓網友們都不太相信。

不過，隨著許光漢經紀公司今天午間證實消息，南韓討論文更是直接破百則留言，「天啊，這就是為什麼他今年這麼努力工作嗎？不過只當1年滿短的」、「我還以為他已經當過兵了，現在才去啊」、「真的太突然了」、「對吼，台灣也是要當兵的啊」、「想起30年前喜歡的台灣藝人林志穎…那時候也是去當兵了」、「嗚嗚，連入伍照片都沒有，突然就消失在軍營裡了嗚嗚」、「至少先跟我們說一聲啊嗚嗚」。

▲▼許光漢當兵在韓掀起多則討論文，其中一則更破百則留言。（圖／翻攝自theqoo）



事實上，台灣按兵役法令規定，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理，稱為「役齡男子」。