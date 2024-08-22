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小孟老師／8月22日星座運勢　射手拋開煩惱「專注眼前」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：實現共贏理念
感情：奢侈享樂的愛
財運：辛勤奔波得財
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：雙子

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雙子座

工作：信用品德良好
感情：親近亮眼異性
財運：創意創造財富
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

天秤座

工作：發展多元服務
感情：可以輕鬆面對
財運：獲得有利訊息
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：金牛

【土象星座】

魔羯座

工作：交際適時讚美
感情：變動中求姻緣
財運：辛勤努力得財
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：射手

金牛座

工作：外出洽談獲利
感情：浪漫約會表白
財運：意外撿到錢財
幸運色：銀色
貴人：處女
小人：雙魚

處女座

工作：建立企業聲譽
感情：可以堅強面對
財運：財務出現轉機
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：求才門路增多
感情：兩人溫馨擁抱
財運：小道消息獲利
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：處女

天蠍座

工作：建立媒體關係
感情：追求新的開始
財運：定期評估財務
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：牡羊

雙魚座

工作：合作互助互利
感情：異性主動關心
財運：短期投資獲利
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：職場受人賞識
感情：懂打扮有好感
財運：投資目標增加
幸運色：灰色
貴人：射手
小人：獅子

獅子座

工作：專注質量安全
感情：可以解決問題
財運：財運有好收獲
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天秤

射手座

工作：做好眼前工作
感情：好的循環開始
財運：精打細算理財
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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關鍵字

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