「南太鉉前女友」網紅徐敏在從2樓墜樓！　認了「吸毒失去一切」

記者吳睿慈／綜合報導

韓歌手南太鉉與網紅前女友徐敏在（서민재），2022年爆出吸食冰毒，女方突在IG暴走發文表示南太鉉吸毒，在檢警介入調查後雙雙坦承犯行。徐敏在過去曾是戀愛節目嘉賓，因而闖出名聲，染毒消息曝光後，令許多粉絲都感到詫異，她20日在IG貼出戒毒的心路歷程，以自身經驗接受採訪，聳動標題坦言「我是毒品前科犯」。

▲網紅徐敏在2022年爆出吸毒後失去一切 。（圖／翻攝自徐敏在IG）



徐敏在2022年染毒後，最終被法官判罰10個月有期徒刑、緩刑2年，她步出法庭時表示甘願受罰、不再上訴，毒品案劃下句點。她回想起染毒時的狀態，「那是我人生最可怕的一天，吸毒後的一週左右，因為副作用導致失眠、憂鬱、恐慌障礙一下子全都湧上，沒有自信可以承受負面情緒，我又傻到濫用了精神藥跟安眠藥，接下來我就沒記憶了。」

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▲▼徐敏在承認當年吸完毒後從2樓墜樓 。（圖／翻攝自徐敏在IG）



徐敏在在失去記憶的期間，居然從2樓墜樓，當時目擊者嚇到報警表示有人墜樓，該意外事故導致她雙側骨盆骨折，她緊急被送往醫院，再被送入精神科住院治療，後來才出院，她也坦言若再嚴重一點，恐怕就無法行走了。

她曾是在大企業工作的汽車維修工程師，出演《Heart Signal 3》的嘉賓，以及網路紅人，卻因染毒失去了一切，家人陷入永久自責沒把她教好。

消失2年再度現身，她透過文字訪談的方式接受採訪，透露自己已經改名，現名字為「誾宇」（은우），「雖然改了名字不代表過去的事情消失了或被遺忘了，但當喊著我以前的名字，會有無數的壞事的感覺，所以我不喜歡，不想要再聽到那個名字或是家人聽到的時候，會讓他們想起壞的記憶。」為了以更正直的面貌生活下去，改名洗心革命。

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