「小劉亦菲」8樓墜落改變人生　復健後參加選美奪冠

記者許逸群／台北報導

有「小劉亦菲」封號的全球城市小姐選美皇后李昱欣，晉身成為暢銷書作家。她的新書《即刻啟程遇見新世界：跟著昱欣踏上尋找世界角落之旅》，一出版就登上暢銷書排行榜冠軍。她日前接受節目《危機女王》的主持人許聖梅訪問，提到這本書的源起竟是來自她在17歲那年，從8樓墜落的一場意外。

▲李昱欣因為一場意外，讓她踏上尋訪世界之旅。（圖／李昱欣提供）

李昱欣畢業於加拿大多倫多大學三一學院，公共政策和政治學雙主修學位，十年留學經歷於美國、加拿大、大陸、西班牙、英國、法國、希臘，遊歷二十多國。2019年參加第十四屆全球城市小姐獲得台北市冠軍，以及上海賽區亞軍。她除了擁有高顏值與穩健的台風，仙氣飄飄的她更像是「劉亦菲翻版」。

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今年24歲的李昱欣提到，17歲那年，因為一次意外從公寓8樓摔了下來而受傷。在復健的過程中，又得知了許多打擊性的消息，「戀人的背叛、朋友的離去，甚至是家人的不理解和拋棄。種種打擊，使我陷入了重度憂鬱的情緒循環。身體上的恢復已屬不易，但心靈上的恢復更顯緩慢而艱難。」

▲選美皇后李昱欣成為暢銷書作家。（圖／李昱欣提供）

受傷1年多後，在親戚朋友的建議下，李昱欣決定讓自己振作起來，她報名參加選美比賽，並獲得第一名。她感性表示：「透過準備的過程，漸漸地開始與我生活的這片土地產生連結，覺得很榮幸，能透過我的參與，讓更多人了解這座美麗的城市。」

至於為什麼想出書？李昱欣說是為了喚回被抹去的記憶。原來，她在受傷後患上了解離性失憶症，於是進行了重新發現自我的旅程。」她的新書上架後，鼓勵了不少同樣遭遇人生低潮的人，引起極大共鳴，也讓這本書一上架就衝上排行榜冠軍。