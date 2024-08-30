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專訪／他是韓國人，不要跟他玩！　金東昱遭霸凌…混血身份瞞到底

記者黃庠棻／專訪

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》集結新一代亮眼新星，由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演，故事圍繞友情、初戀及自我認同元素，甚至還加入新住民二代的題材。雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱日前一同接受《ETtoday星光雲》專訪，大方公開了求學時期的趣事。

▲《讓我看見你是誰》。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《讓我看見你是誰》故事圍繞友情、初戀及自我認同元素。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱因為拍戲培養出好感情，被問到各自在求學時期是哪種類型的學生時，雷嘉汭率先爆料自己是個「帶頭作亂的班長」，偶爾會跟同學一起耍調皮，被風紀股長警告，但好人緣的她不僅沒有因此受到影響甚至還連任。

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▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃信赫（左起）、雷嘉汭、鄭宇恩、金東昱一起接受專訪。（圖／記者湯興漢攝）

鄭宇恩則害羞地透露，自己在求學時期是個很安靜的人，不過在高中有住校經驗，尤其學校每年都會帶著學生爬山，曾登過雪山、奇萊山等，一趟爬山行中要忍受5天不洗澡，所以一下山所有人都會急著搶浴室，讓她至今回想起來都印象深刻，而她這段回憶也令在場其他演員嘖嘖稱奇。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄭宇恩。（圖／記者湯興漢攝）

曾演出BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》的黃信赫，這次在中《讓我看見你是誰》飾演帥氣校草，私底下的他坦言自己求學時期很叛逆，曾經很愛蹺課，現在回想起來非常懊悔，直呼「當時很不乖，覺得浪費很多時間」但他後來大學時考上有著公立常春藤之稱的「華盛頓大學」，甚至是主修數學系的學霸。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃信赫。（圖／記者湯興漢攝）

目前21歲，還在韓國念慶熙大學經濟系的台韓混血金東昱，在國高中時期參加游泳校隊，帥氣臉蛋、183公分的身材跟優秀泳技讓他在校期間就擁有自己的粉絲團「東粉」，他害羞表示自己本來不知道，是上課時老師講才得知。他更進一步透露，只要有比賽「東粉」都會自製應援板子，到場替他加油。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲金東昱是台韓混血。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，金東昱雖謙虛說自己在求學時期是個「很捧場的乖乖牌」，卻是擁有一群「東粉」的風雲人物，他更透露先前社群軟體上有匿名告白的粉絲專頁，他也曾是被告白的一員，這一段充滿青春氣息的趣事讓雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩在一旁聽了都忍不住驚呼連連。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲金東昱是台韓混血。（圖／記者湯興漢攝）

由於戲劇《讓我看見你是誰》劇情緊扣學校社團，雷嘉汭被問到高中參加社團經驗時，也大方分享自己參加了競技啦啦隊，不過入社第一天就受傷，在練習跳彈簧床時，她不小心扭傷了自己的腳踝，加上每週都要下高雄練習，讓家人一度反對她練習啦啦隊。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲雷嘉汭過去曾參加競技啦啦隊。（圖／記者湯興漢攝）

雖然家人不支持雷嘉汭繼續練習啦啦隊，但她憑著一股想要跟著隊伍到日本參加亞錦賽的堅定意志，直呼「我覺得這一生只有這一次」，儘管有著腳傷，她仍努力在隊友旁邊跟著練習手部動作，把所有走位、姿勢都記清楚，最後就算有幾個動作無法做，她的堅持還是讓自己站上了比賽的殿堂，過程相當勵志。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲雷嘉汭過去曾參加競技啦啦隊。（圖／記者湯興漢攝）

鄭宇恩在《讓我看見你是誰》飾演葉筱茼，劇中有被同學孤立的橋段，眾人在被問到求學是否有類似情況時，金東昱這才透露在國小時期，自己曾因為混血兒關係被言語霸凌，當時同學得知他的父親是韓國人後，曾對他惡言相向「他是韓國人，不要跟他玩」。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲金東昱曾因混血兒身份遭到霸凌。（圖／記者湯興漢攝）

面對同學的言語霸凌，對當時才國小的金東昱來說感到相當難過，讓他升上國、高中後，都故意不提到自己是混血兒，於是大部分同學都到學期很後面才得知。對此，金東昱以自身經歷對觀眾喊話「所以要看這部劇！」因為內容跟自我認知緊密相關，可以透過劇情發展讓新二代產生共鳴。

▲▼專訪《讓我看見你是誰》主演，雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱。（圖／記者湯興漢攝）

▲《讓我看見你是誰》由雷嘉汭（左起）、金東昱、黃信赫、鄭宇恩主演。（圖／記者湯興漢攝）

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