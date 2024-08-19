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咒同行「去死」露臉節目剪光！福娃醬遭爆「上海出外景與陸男互嗆」

記者陳芊秀／綜合報導

日本女諧星福娃醬（フワちゃん）在社群網站對女諧星安子（やす子）留言咒「去死」，引發失言風波，道歉無用宣布停止演藝活動，昨日（18）原本她與安子會在綜藝節目同台，受到風波影響，她的畫面己乎被剪光，引發日網驚嘆，同時她又被爆上海出外景與大陸男子互嗆，今後想復出電視圈更難了。

▲▼福娃醬（フワちゃん）被挖黑歷史，上海出外景跟協調的大陸男性爭吵。（圖／翻攝自X）

▲福娃醬（フワちゃん）被挖黑歷史，上海出外景時與大陸男子爭吵。（圖／翻攝自X）

據日媒《東京體育報》報導，福娃醬與安子原本會在《超人氣諮詢事務所》（行列のできる相談所）同台，節目收錄是在失言風波前，因為發生失言風波，她的露臉畫面幾乎沒有出現，但是其他嘉賓說話時，仍可看到她的脖子以下，或是身體一部分入鏡，沒有被馬賽克處理，部分網友形容「福娃醬好像被人用橡皮擦擦掉了」、「雖然有看節目，但是沒發現她在場」。眼尖觀眾發現，節目最後上字幕，她的畫面沒有被剪掉，大多數網友認為，這暫時是她最後一次出現在電視上了。

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▲▼福娃醬（フワちゃん）被挖黑歷史，上海出外景跟協調的大陸男性爭吵。（圖／翻攝自X）

▲福娃醬失言，原本上節目畫面被剪光，脖子以下入鏡部分沒上馬賽克。（圖／翻攝自X）

▲▼福娃醬（フワちゃん）被挖黑歷史，上海出外景跟協調的大陸男性爭吵。（圖／翻攝自X）

▲福娃醬（フワちゃん）整個人有短暫出現，但日網大多人坦言沒注意到。（圖／翻攝自X）

福娃醬因為失言，11日起已經全面停止活動，且未來復出電視圈的機率很小，原因是「黑歷史」被挖。電視台相關人士爆料，她7月飛大陸上海，參與某個節目錄影，並造訪一家夜市的刨冰店。在拍攝過程中，她與一位隨行的大陸男協調員發生口角。她當時用日語問大陸男一句在日本是禁播的話，翻成中文要怎麼說，因為她想用中文回應給那位大陸男。爆料者表示，「那句話正好與引發失言風波的留言是一樣的」。

除了上海錄影互嗆，福娃醬在X開設一個付費帳號，稱為「秘密帳號」，本人在這個帳號有很多不當發言，但是另一位電視台相關人士認為，她沒有惡意，這些表達是她的日常。然而她累積許多不當言論，火速在圈內傳開，業界認為她比想像中更不適合出現在電視上。

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