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助陳盈潔卻遭控「協助騙錢」！　許常德見歪理暴怒：正式提告

記者張筱涵／綜合報導

許常德時常透過粉絲專頁分享陳盈潔的現況，也主動舉行「自己的人生自己破浪」來幫助對方，15日再次分享相關資訊後，於16日遭網友質疑「協助騙錢」，他看到的第一時間馬上反駁回應，並要求對方道歉，最後決定採取法律手段。

▲▼陳盈潔入獄腎衰竭敗血症，入院半年病況曝。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

▲許常德和陳盈潔是好友。（圖／翻攝自臉書／許常德的地下手記）

許常德14日分享陳盈潔和李炳輝的現況，並公開相關資訊給願意給援助的人管道，不過留言區中出現一名網友指責「許常德先生，你知道陳盈潔小姐，在台中市欠錢沒還嗎。她去執行申請保外就醫，你請其他藝人，唱她的歌，賺錢給她使用。她進加護病房，後說好轉，出加護她說錢夠嗎，這1連串行為，只為錢。你不是在做善事，是在協助騙錢」。

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在過了約1小時後，許常德看見且馬上截圖反駁「除非你證明我在騙錢和陳姐早就有足夠的錢使用，這是很嚴重的指控。所有來幫忙的藝人都不該得的（到）你這樣的潑糞。這些款項都有登記，夠不夠都有記載。我待會會請律師處理，除非你於今日道歉」。

然而，該名網友沒有道歉，反過來說「你那麼有愛心，可以用你自己的錢去幫她」、「道歉什麼」、「我說你在協助，這真的是許先生你網站？」、「你是假借許先生的假網站？什麼叫亂扯」。

在網友連續的強詞奪理下，許常德也決定要直接提告，「我就是許常德本人啦，你又在轉移什麼，我今天跟律師正式對妳提告」、「你這種東扯西扯，以為一句我是不是許常德本人來卸責就可以嗎？這種態度是誰教你了」。

▲▼許常德。（圖／翻攝自FACEBOOK／許常德的地下手記 ）

▲許常德和網友對話。（圖／翻攝自FACEBOOK／許常德的地下手記）

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許常德, 陳盈潔

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