ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

早田希娜參拜神社惹惱陸網！福原愛2天前才讚她可愛「急切割刪照」　

記者劉宛欣／綜合報導

巴黎奧運在日前落幕，不過多名中國、日本桌球選手之間的關係卻出現了微妙的變化，包括奪得獎牌的早田希娜、因失利情緒崩潰的張本智和，以及形象受挫的福原愛。其中早田希娜、張本智和因為賽前參拜東鄉神社，引發了中國網友的不滿，導致一些社群上的「退追潮」。

▲▼ 張本智和在世桌團賽擊敗樊振東 。（圖／CFP）

▲▼日本桌球選手早田希娜。（圖／路透社）

▲張本智和、早田希娜引起中國網友不滿。（圖／CFP、路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日，日媒播出了一段石川佳純與張本智和在前往巴黎參加奧運前，參拜東鄉神社的影片，希望透過參拜，為日本桌球隊祈求勝利。然而，由於東鄉神社供奉的東鄉平八郎被中國網民視為甲午戰爭、八國聯軍侵華以及日俄戰爭的戰犯，因此畫面播出以後，激怒許多中國網友，批評石川佳純與張本智和不該參拜。

另外，早田希娜奪得奧運獎牌回到日本後，在接受媒體採訪時表示，想要參觀位於鹿兒島的特工資料館，去看該館收藏的1.4萬份敢死隊遺物。此番言論一曝光，立即引發中國網友的不滿，直指早田希娜在美化日本的軍國主義歷史，違背和平理念。不久後，中國桌球選手孫穎莎、樊振東等桌球選手也火速取消關注早田希娜的社群帳號。

▲福原愛與石川佳純是好友，出事後火速取消關注。（圖／翻攝自福原愛微博）

▲福原愛與石川佳純是好友，出事後火速刪文。（圖／翻攝自福原愛微博）

值得一提的是，福原愛在兩天前曾在社群上提到與石川佳純的深厚交情，頻頻稱讚石川可愛透露兩人經常一起逛街吃飯。然而，石川佳純參拜東鄉神社的消息引發爭議後，福原愛迅速刪除了相關發文，似乎試圖與石川佳純切割。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《動力火車》顏志琳被女兒逼唱這首　一開口網跪了：比原唱好聽

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

福原愛, 早田希娜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林萱瑜自爆脾氣差罕動怒！　突發文開嗆：鬧夠了嗎？
  2. 王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」
  3. 坤達變裝化身「蓬頭垢面猥瑣男」！　釣出柯佳嬿吐槽問：坤達在哪
  4. FNC家族登台！CNBLUE、FTISLAND全都有　明年1月桃園連唱2天
  5. 68歲陳美鳳換上「空姐制服」飄出仙氣！　網跪：美到像人形立牌
  6. 韓媒警局堵Suga撲空了！枯等數小時　警方證實：行程調整中
  7. 早田希娜參拜神社惹惱陸網！福原愛2天前才讚她可愛「急切割刪照」　
  8. 林襄超大尺度寫真照曝光！　「傲人上圍全看光」日本發行銷售一空
  9. 短今外出暴雨「遇善心路人幫撐傘」！　陪過馬路感動喊：原地戀愛
  10. 地震當下蹲廁所ING…亮哲嚇壞「終於懂多無助」！　眾人同感

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366