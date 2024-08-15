早田希娜參拜神社惹惱陸網！福原愛2天前才讚她可愛「急切割刪照」　

記者劉宛欣／綜合報導

巴黎奧運在日前落幕，不過多名中國、日本桌球選手之間的關係卻出現了微妙的變化，包括奪得獎牌的早田希娜、因失利情緒崩潰的張本智和，以及形象受挫的福原愛。其中早田希娜、張本智和因為賽前參拜東鄉神社，引發了中國網友的不滿，導致一些社群上的「退追潮」。

▲張本智和、早田希娜引起中國網友不滿。（圖／CFP、路透）

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近日，日媒播出了一段石川佳純與張本智和在前往巴黎參加奧運前，參拜東鄉神社的影片，希望透過參拜，為日本桌球隊祈求勝利。然而，由於東鄉神社供奉的東鄉平八郎被中國網民視為甲午戰爭、八國聯軍侵華以及日俄戰爭的戰犯，因此畫面播出以後，激怒許多中國網友，批評石川佳純與張本智和不該參拜。

另外，早田希娜奪得奧運獎牌回到日本後，在接受媒體採訪時表示，想要參觀位於鹿兒島的特工資料館，去看該館收藏的1.4萬份敢死隊遺物。此番言論一曝光，立即引發中國網友的不滿，直指早田希娜在美化日本的軍國主義歷史，違背和平理念。不久後，中國桌球選手孫穎莎、樊振東等桌球選手也火速取消關注早田希娜的社群帳號。

▲福原愛與石川佳純是好友，出事後火速刪文。（圖／翻攝自福原愛微博）

值得一提的是，福原愛在兩天前曾在社群上提到與石川佳純的深厚交情，頻頻稱讚石川可愛透露兩人經常一起逛街吃飯。然而，石川佳純參拜東鄉神社的消息引發爭議後，福原愛迅速刪除了相關發文，似乎試圖與石川佳純切割。