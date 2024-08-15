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楊小迪現身節目「遭爆酒量超好」！　康康揭喝酒糗事：血型A型變XO

記者孟育民／台北報導

中視《綜藝一級棒》新一集邀來台語歌王袁小迪，為了搭配他阿莎力的風格，主持群和來賓一起戴上墨鏡登場，瞬間讓錄影現場充滿「江湖」味，就連主題也量身打造以「再見江湖金曲挑戰賽」為題，並邀來談詩玲、向蕙玲、陳淑萍、郭婷筠、曾瑋中、鄔兆邦、陳怡婷、吳美琳等。

▲▼《綜藝一級棒》許志豪（左起）、袁小迪、康康。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》許志豪（左起）、袁小迪、康康。（圖／中視提供）

當袁小迪現身節目，許志豪格外興奮：「要在台灣看到小迪哥實在是沒那麼多機會，他都飛來飛去到處作秀。」康康與他也是舊識：「小迪哥到處都有朋友，我跟他出去，大家都一杯一杯。我本來血型是A型，喝到最後血型變XO。」袁小迪聽了都大笑，陳隨意又補充：「小迪哥的口頭禪是，拳喊南部七縣市，酒喝三個游泳池。」袁小迪接著說：「捧酒好像在澆花，喝酒跟喉嚨借過，跟唱歌一樣。」酒量跟歌喉都很厲害。

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▲▼《綜藝一級棒》許志豪（左起）、袁小迪、康康。（圖／中視提供）

▲袁小迪現身節目讓眾人興奮 。（圖／中視提供）

聊到酒，郭婷筠和吳美琳應景合唱經典台語歌〈醉英雄〉，杜忻恬和陳怡婷則對唱〈酒是舞伴你是生命〉，當兩隊女歌手演唱完，康康打趣地問許志豪：「你覺得小迪哥會選誰？」許志豪還很認真分析：「依照哥哥的個性，吳美琳他可能沒辦法，我覺得他會挑杜忻恬跟陳怡婷，因為這一看就知道會很好玩，會有很多不一樣的花招。」

郭婷筠聽了立刻反駁：「不是啊！你沒玩過我們，怎麼知道我們沒有花招？」眼看話題歪樓，康康趕緊打圓場：「我們是在討論唱歌，怎麼會說到那。」但康康覺得根本不用選，「就全部留下來，你們沒看過我去走店嗎？我以前就是這樣把錢花光的。」眾人聽到這番話都笑翻。

▲▼《綜藝一級棒》許志豪（左起）、袁小迪、康康。（圖／中視提供）

▲康康吐金句笑翻眾人 。（圖／中視提供）

康康主持節目時常神來一筆，「只有受過傷的人才知道，疤痕也有生命。」充滿寓意的浪子金句讓李子森驚嘆：「第幾集了，終於有這種比較哲學的(話)。」眼看康康沒反擊，許志豪幫腔：「他現在是在笑你耶。」康康才故作正經地說:「那麼我報一下籍貫。」接話無厘頭惹得眾人哄堂大笑。

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康康, 袁小迪, 許志豪, 綜藝一級棒

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