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小S女兒Lily曬Vlog全程「大秀英文」　網讚爆：有林志玲的感覺

記者顧齊祐／綜合報導

女星小S（徐熙娣）與老公許雅鈞婚後育有三名女兒，而其中二女兒Lily（許韶恩）也因清新的外貌而圈粉無數，更是有「新生代人間芭比」的稱號。近日她透過社群分享日常Vlog，影片使用了全英文字幕播出，引起網友們討論。

▲小S女兒Lily分享日常生活Vlog。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

▲小S女兒Lily分享日常生活Vlog。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

Lily近日在Instagram曬出了日常生活的Vlog，分享她一天的生活作息，雖然影片中她全程沒有出聲，但卻配上了全英文的字幕，引起大家注意。

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▲Lily在Vlog全程沒有出聲，配上了全英文的字幕。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

▲Lily在Vlog全程沒有出聲，配上了全英文的字幕。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

影片中她從8點起床，接著吃完早餐便開始了讀書，隨後外出錄製聲音節目，以及上了鋼琴課程，一天過得相當充實。雖然她的臉鮮少入鏡，但依然能感受到她出眾的氣質。

▲Lily認真地上著鋼琴課。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

▲Lily認真地上著鋼琴課。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

Vlog發布後，也迅速引起網友們討論，紛紛留言表示「好美，希望可以多拍」、「求多多更新！！超愛看」、「喜歡Lily這種Vlog的拍攝」、「看不夠還想再看」、「有林志玲的感覺了」。

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小S, 徐熙娣, Lily

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