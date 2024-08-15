FNC家族登台！CNBLUE、FTISLAND全都有　明年1月桃園連唱2天

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂公司FNC打造多個人氣團體，該公司過去曾在日本、韓國多次舉辦家族演唱會，此回將首度來到台灣，2025年1月4日與5日連續兩天於桃園小巨蛋開唱，宣布即將帶來唱滿4小時華麗舞台，誠意破表。

▲▼CNBLUE、FTISLAND明年1月跟著家族一起來台開唱。（圖／SHOW Office提供）



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「FNC BAND KINGDOM」家族演唱會首度登台，官方預告將帶來4小時精彩演出，還可一次囊括CNBLUE、FTISLAND、N.Flying、Hi-Fi Un!corn共4團的熱情演出，除了有各自的solo表演以外，自然少不了團體之間的合作舞台，每回都會掀起熱烈迴響。

▲▼同場還有N.Flying與Hi-Fi Un!corn。（圖／SHOW Office提供）



演出的歌單與舞台部分，CNBLUE、FTISLAND、N.Flying與Hi-Fi Un!corn當天將使出渾身解數唱好、唱滿，TALKING橋段令粉絲期待不已外，還有團體之間合作舞台的企劃，又或者是成員合體互相演唱各團音樂作品等，都有機會在這場家族演唱會上看到。更多詳情請上SHOW OFFICE娛樂官方臉書查詢。